José Mayans y Patricia Bullrich durante la sesión del Senado en la que se dio media sanción a la suspensión de las PASO.

En el debate por el proyecto de reforma electoral en el Senado, el titular de la bancada justicialista, José Mayans, centró su intervención en desacreditar la eliminación de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO).

Lejos de limitarse a los argumentos técnicos, el legislador formoseño utilizó el recinto para exponer las supuestas tensiones dentro del oficialismo y señaló directamente a Patricia Bullrich como la principal perjudicada por la iniciativa, mientras la jefa del bloque de La Libertad Avanza seguía el discurso con risas desde su escaño .

Para Mayans, la jugada de la Casa Rosada persigue dos metas concretas y la primera apunta a clausurar cualquier competencia dentro del espacio gobernante.

“El primer lugar es eliminar cualquier candidatura interna. Ese es el primer paso. ¿Patricia mide bien? Afuera”, lanzó el senador, al ironizar sobre los recelos que genera el crecimiento de la exministra en los sondeos frente a la figura presidencial: “‘Nosotros inventamos esto, La Libertad Avanza’, dice Milei. Y ahora viene Patricia con otra opción y dice un periodista ahí que mide el doble del Presidente”.

Mientras la transmisión oficial del Senado enfocaba a Bullrich mirando hacia abajo y sonriendo con gesto cómplice, el dirigente peronista escenificó la presunta reacción de Karina Milei al revisar los números electorales.

“Cuando vio la encuesta de Patricia: ‘Ya mismo saquen las PASO, no va a venir esta mujer ahora a sentarse, nosotros nos rompimos el lomo, nosotros hicimos la corrupción (sic), y ahora dice que ella... No, o nos acompañan acá y nos vamos todos juntos acá y morimos todos juntos con Milei a la cabeza o no hay nada. ¡Fuera Patricia de la candidatura!’”, disparó.

En el Congreso crecen las especulaciones sobre las aspiraciones presidenciales de Bullrich para 2027. X (@PatoBullrich)

El formoseño también vinculó la reforma con la supuesta fragilidad de la imagen del jefe de Estado y sus vaivenes cotidianos.

“Hay un grupo que dice que Milei se levanta mal y que por ahí se levanta medio cruzado, no sé si cuando habló mal con su perro y todas esas cosas, entonces baja tres puntos”, señaló con ironía, antes de contrastar cifras de intención de voto: “Y entonces dicen: ‘Este muchacho tenía 56 puntos, ahora está por debajo de 30 puntos, Patricia le saca 10 puntos, es un desastre’”.

En esa misma línea, Mayans sugirió que el oficialismo teme quedar expuesto ante eventuales conflictos internos o denuncias en la antesala de los próximos comicios . “Mañana se levanta mal, se pelea con Karina, descubren otro caso de corrupción, que ahora ya salió el tema del oro. ¿Y entonces cómo hacemos para la candidatura exclusiva y sacarle a Patricia?”, planteó el jefe opositor al reiterar lo que definió como el primer objetivo de la ley.

A continuación, describió la segunda finalidad que le atribuyó al proyecto oficialista: complicar el armado electoral de la oposición. “El segundo punto es cómo le hacemos quilombo a los peronistas para que no resuelvan su interna. Nosotros la vamos a resolver, quédense tranquilos. Porque somos guapos nosotros, así como dice Lula, somos buenos para el combate”, desafió.

Acto seguido, descargó su bronca sobre los mandatarios provinciales que aportan votos para aprobar la norma: “Esto hacen con el consentimiento de estos gobernadores que hacen de perrito faldero de Milei por dos pesos papel”.

Hacia el cierre de ese tramo de su exposición, el senador volvió a dirigirse a Bullrich —que otra vez sonreía y se acomodaba los lentes frente a las cámaras— para reconocerle capacidad de maniobra política pese al intento de bloqueo. “Patricia se las va a ingeniar porque tiene su ingenio propio. Tiene su ingenio, tenemos que reconocerle, ¿verdad?”, concedió, al tiempo que advirtió que el justicialismo también cuenta con “actores importantes” preparados para disputar el poder.