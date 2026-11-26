En esta noticia La denuncia contra Federico Beligoy por presunto lavado de activos

El juez federal Daniel Rafecas resolvió que la causa por la mansión de Pilar y la denuncia contra el director nacional de Arbitraje de la AFA, Federico Beligoy, por presunto lavado de activos, se tramiten de manera conjunta en el Juzgado Federal N° 3.

El juez Daniel Rafecas

En una resolución a la que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas, Rafecas sostuvo que entre ambos expedientes existe un “hilo conector” que justifica su tratamiento bajo un mismo tribunal.

“Confrontados ambos objetos procesales, advierto que existe entre ellos una evidente vinculación que aconseja su tramitación bajo un mismo tribunal”, señaló el juez.

La denuncia contra Federico Beligoy por presunto lavado de activos

La investigación sobre Beligoy se inició a partir de una denuncia presentada por el legislador porteño Facundo Del Gaiso, luego de que se conociera el crecimiento de su patrimonio desde que asumió como director nacional de Arbitraje de la AFA, en 2018.

La presentación apunta a determinar si las propiedades y los vehículos de alta gama que adquirió el dirigente tienen relación con una maniobra de lavado de activos vinculada a la entidad.

El 24 de noviembre, Del Gaiso amplió la denuncia tras conocerse que Beligoy también era titular de una vivienda en el barrio privado Saint Thomas, en Canning. El inmueble se sumó a otras operaciones inmobiliarias que ya estaban bajo análisis del denunciante.

La causa se encontraba en el Juzgado Federal N° 6, también subrogado por Rafecas.