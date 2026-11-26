Dos hombres pasaron más de cuatro años presos por una serie de robos y un homicidio ocurridos en Haedo en febrero de 2017. Los ataques incluyeron un asalto a un fiscal, un intento de robo a un subcomisario y el crimen de una mujer. Sin embargo, los acusados siempre sostuvieron que no participaron de esos hechos y la Justicia les terminó dando la razón .

La investigación policial reunión documentos, reconocimientos fotográficos y el hallazgo de un auto robado frente a una vivienda, pero las cámaras de seguridad mostraron que otra persona había estacionado ese vehículo. Así surgieron dudas sobre las firmas policiales que hicieron caer la acusación inicial durante el juicio oral.

El giro del caso en el juicio y la absolución

Una testigo declaró que vio a un imputado en una celda antes del reconocimiento y notó un agregado en el acta . Además, algunos policías no reconocieron documentos del expediente ni confirmaron su presencia en los operativos. Por eso, la Fiscalía retiró la acusación y el tribunal absolvió a ambos hombres.

Los jueces ordenaron investigar posibles irregularidades de la pesquisa y denuncias de violencia durante las detenciones. Mientras tanto, los dos hombres iniciaron una demanda civil contra la provincia de Buenos Aires en 2022. Así, el conflicto pasó del fuero penal al reclamo por los daños sufridos tras cuatro años y siete meses detenidos.

La nueva resolución judicial y la indemnización

Un juzgado de Morón determinó que la detención obedeció a una investigación policial defectuosa y condenó al Estado provincial. Sin embargo, el fallo rechazó el reclamo de las madres de los detenidos y los pedidos por lucro cesante. Por eso, las partes apelaron la decisión ante la instancia superior.

La Justicia ordenó pagar una indemnización millonaria a los erroneamente imputados y presos.

La Cámara en lo Contencioso Administrativo de San Martín confirmó la condena y rechazó los recursos presentados. Los camaristas sostuvieron que las fallas de la pesquisa afectaron la evaluación de las pruebas durante el proceso. Así, el tribunal ratificó el pago de más de $67 millones en conjunto, más intereses y actualizaciones .

El monto reconocido abarca daño moral, daño psíquico y tratamientos de salud mental para ambos demandantes. Sin embargo, el fallo aclaró que la cifra base no se calcula de forma automática por cada día de encierro. Por eso, el cálculo final sumará los intereses fijados desde febrero de 2017 y la actualización correspondiente.