Una reconocida marca de tecnología y electrodomésticos de Misiones anunció el cierre definitivo de uno de sus locales más emblemáticos en el centro de Posadas. Se trata de Electro Misiones, una cadena que logró expandirse por toda la provincia y que ahora apuesta por un cambio de estrategia comercial.

La decisión afecta al histórico local ubicado en la esquina de Bolívar y Colón, considerada una de las principales del microcentro posadeño. El cierre refleja la caída del consumo y la necesidad de adaptarse a un contexto económico cada vez más competitivo.

Cierra una histórica marca de electrodomésticos: su local más emblemático baja la persiana para siempre (foto: archivo).

¿Cuál es la razón del cierre de la tienda más icónica de Electro Misiones?

En diálogo con Plan B Misiones, Diego Barrios, propietario de la empresa y expresidente de la Cámara de Comercio de Posadas, manifestó que el microcentro “se viene enfriando hace mucho” y que la crisis se intensificó en los últimos meses.

La firma no escapa a las dificultades que enfrentan las empresas del sector, con ventas en baja, costos en alza y la competencia con Paraguay .

Barrios explicó que la decisión responde a un proceso de reorganización y expansión hacia zonas más dinámicas, donde hay mayor afluencia de público. “Nosotros consideramos que recién el año que viene vamos a concluir este período de adaptación”, señaló.

Nuevas aperturas y sucursales activas de Electro Misiones

Pese al cierre del local céntrico, la empresa mantiene siete sucursales activas y proyecta nuevas aperturas. Entre ellas, una nueva tienda en Leandro N. Alem y ampliaciones en Ituzaingó y Santo Tomé (Corrientes). Además, confirmó que la sucursal central en Junín, casi Mitre y la de San Lorenzo seguirán funcionando con normalidad.

Electro Misiones también adelantó planes para abrir locales en Candelaria, Montecarlo y Aristóbulo del Valle, consolidando su presencia en barrios y ciudades del interior, donde el consumo se mantiene más estable.

La crisis del consumo en los centros urbanos de Argentina

El cierre del local de Bolívar y Colón pone en evidencia la situación crítica que atraviesan los centros urbanos, no solo en Posadas, sino también en otras ciudades del país. La caída del consumo, la inflación y la competencia de mercados externos son factores que obligan a las empresas a replantear sus estrategias.

Barrios destacó la necesidad de que el sector público y privado trabajen en conjunto para revitalizar el microcentro posadeño , que enfrenta el mismo desafío que la city porteña y otros núcleos comerciales del país.

Apertura de una nueva tienda: expansión y consolidación

Electro Misiones planea abrir nuevas sucursales en Candelaria y Montecarlo, buscando fortalecer su presencia en el interior, donde el consumo se mantiene más estable y la competencia es menor.

La empresa también evalúa estrategias para mejorar la experiencia del cliente en sus locales, con el objetivo de atraer más público y adaptarse a las nuevas tendencias del mercado.

¿Qué locales continúan tras el cierre?

Si bien se confirmó este nuevo cierre en diciembre, siguen funcionando 30 locales distribuidos dentro de Misiones y en diferentes provincias: