Una multinacional anunció el cierre de una de sus principales fábricas como parte de una reorganización mundial de su red industrial. La compañía centrará su producción a nivel local en otra ciudad de la provincia de Buenos Aires con una inversión de u$s 230 millones.

Qué empresa cerrará su fábrica

La multinacional Lamb Weston dedicada a la producción de papas fritas congeladas, anunció que cerrará su planta ubicada en Munro y desvinculará 100 trabajadores. La decisión responde a una reorganización global de su red industrial y para consolidar toda su actividad en una nueva fábrica en el Parque Industrial de Mar del Plata.

El cierre llega un año después de que la multinacional inaugurara su fábrica en la Costa Atlántica con una inversión de u$s 230 millones. “Lamb Weston cerrará la planta de Munro, Argentina, y consolidará la producción para América Latina en su moderna planta de Mar del Plata”, informó oficialmente la firma.

Por qué Lamb Weston se muda a Mar del Plata

El negocio de Lamb Weston tiene como principal objetivo la exportación, al punto de que el 80% y el 85% va al extranjero. En el mercado interno, el foco está en la provisión de los mercados mayoristas y restaurantes, la venta al consumidor final tiene poca fuerza.

Una de las principales razones de mudar la fábrica a Mar del Plata es el acceso a la papa, su principal materia prima. En Argentina se producen cerca de 3 millones de toneladas al año que son cultivadas en unas 70.000 hectáreas, principalmente en la zona de Balcarce, Mar del Plata y Tandil. Del total, 11.000 hectáreas se destinan a la papa frita congelada.

Otro motivo es su cercanía con el puerto marplatense. La fábrica está a tan solo 16 kilómetros de la terminal portuaria, lo cual abarata los costos logísticos de exportación.

La nueva planta se erige en un predio de 18 hectáreas y cuenta con una capacidad productiva de 120.000 toneladas de papas fritas congeladas, 4.200 toneladas de puré en escamas y 1.750 toneladas de fécula de papa. Brinda empleo a entre 250 y 300 personas y ya se proyectan nuevas inversiones por u$s 130 millones en los próximos años.