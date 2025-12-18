Un reconocido paseo comercial de Monte Grande dejará de funcionar en los próximos meses. La noticia fue comunicada a los inquilinos en octubre, cuando comenzaron a recibir cartas documento informando la finalización de los contratos y la falta de renovación.

La medida impactará en numerosos locales que operaron allí por más de 20 años. Muchos comerciantes aseguran estar “a la deriva” en medio de un contexto de ventas bajas y alquileres elevados.

¿Cuál es la galería que cierra en Monte Grande?

Se trata de la Galería Gran Avenida, conocida popularmente como El Cisne, ubicada en el corazón de Monte Grande. Este espacio comercial fue durante décadas un punto de referencia para la zona, con locales de indumentaria, telas y artículos para el hogar .

¿Por qué cierra la galería?

Según relataron comerciantes en diálogo con El Diario Sur, la decisión se comunicó mediante cartas documento que notificaban el fin de los contratos entre enero y marzo. “Fue un baldazo de agua fría”, expresó una trabajadora con más de dos décadas en el lugar.

Por ahora, no hay información oficial sobre el futuro del edificio. Entre los inquilinos circulan rumores sobre una posible venta o alquiler a un gran comercio , incluso de origen chino, aunque no hay confirmación.

Un contexto de caída de ventas y preocupación

El cierre se da en medio de una fuerte crisis para el comercio minorista. Los comerciantes señalan que la galería perdió atractivo en los últimos años: “Con el tiempo se fue vaciando. Hay locales que funcionan como depósito y otros que ni siquiera abren”, explicaron.

La caída del consumo y la competencia con grandes cadenas agravaron la situación. Muchos locales debieron achicarse para sostenerse, pasando de dos espacios a uno solo. Ahora, los trabajadores buscan alternativas, pero advierten que los alquileres en la calle son hoy inaccesibles.