Murió la Ley de Alquileres y ahora los propietarios podrán echar de la propiedad al inquilino sin indemnizarlo Fuente: Shutterstock

Los contratos de alquiler son las bases y normas que se establecen cuando el propietario de un inmueble y el inquilino acuerdan no solo los plazos del mismo, sino también las condiciones del mismo.

Sin embargo, y según se expresa en el Código Civil y Comercial de la Nación, existen casos en los que el dueño de la propiedad puede expulsar a quien alquila sin tener que abonarle una indemnización o pago. Para que esto pueda llevarse a cabo, deben producirse una serie de situaciones

Por qué un inquilino puede expulsar a un inquilino de la vivienda

Aunque los contratos de alquiler marcan el tiempo de duración del acuerdo, esto puede romperse por decisión del locador, es decir el dueño del inmueble, y no deberá hacerle ningún tipo de pago al inquilino por interrumpir la vigencia del vínculo.

De tal modo, el propietario tiene la potestad de romper el contrato de alquiler siempre que ocurra alguna de las siguientes situaciones:

Si el inquilino modificó el destino para el que alquiló el inmueble o le dio un uso irregular.

Si el inquilino abandona el inmueble o no lo conserva de manera adecuada.

Si durante 2 períodos el inquilino no paga el alquiler.

Por cualquier otra causa que se haya establecido en el contrato.

En tanto, la última cláusula que se indica y que hace referencia causas establecidas en el contrato es muy importante, ya que todo aquello que no figure por escrito y firmado por ambas partes, no podrá ser reclamado por el propietario.

¿Cuándo un inquilino puede finalizar el contrato de alquiler?

El Código Civil y Comercial de la Nación explica que los inquilinos también tienen la potestad de interrumpir el contrato de alquiler en cualquier momento.

Ahora bien, para poder hacerlo es importante que se tengan en cuenta una serie de aspectos.

Si el locador no cumple su obligación de conservar la cosa para que pueda ser usada de acuerdo con el contrato, salvo que el daño haya sido causado directa o indirectamente por el inquilino;

Por vicios de la cosa.

En cualquier momento y sin necesidad de expresar una causa o motivo. En este caso, debe pagarle al locador el equivalente al 10 % del precio del tiempo restante de alquiler. Este monto se calcula desde la fecha en que el inquilino notifica su decisión al locador y hasta la fecha pactada en el contrato para su finalización.

Ley de alquileres: quién tiene que pagar las mejoras en el inmueble

El Código Civil y Comercial de la Nación detalla que el ítem de “Mejoras en el Inmueble” se diferencia del de “Gastos por Reparación”.

En este sentido, el inquilino puede hacer mejoras en el inmueble siempre que el contrato no las prohíba expresamente y el dueño no está obligado a pagarlas si fueron realizadas por comodidad o gusto de quien alquila.

No obstante, el locador está obligado a pagar las mejoras si son mejoras hechas para mantener el inmueble.