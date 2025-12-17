La reconocida marca británica de indumentaria Superdry confirmó su llegada a la Argentina en 2026 con una inversión estimada de entre u$s 40 y u$s 50 millones.

El proyecto incluye la apertura de su primer local de ropa en Buenos Aires y posiciona al país como base operativa para su expansión en Sudamérica.

El desembarco se da en un contexto de creciente interés de firmas internacionales por el mercado argentino, que en los últimos años volvió a captar inversiones en el sector retail y de la moda.

¿Qué marca europea de ropa llega a Argentina y cómo será su desembarco?

Superdry iniciará sus operaciones en el país a través de una alianza estratégica con la empresa argentina Tango Fabric, especializada en el sector textil y retail. La compañía británica confirmó que su ingreso al mercado local formará parte de un plan de expansión regional de largo plazo, con una implementación progresiva.

En esta primera etapa, el proyecto estará enfocado en la conformación de equipos de trabajo, el desarrollo de la estructura comercial y la adaptación de su propuesta global a las particularidades del consumidor argentino. La marca ya comenzó a anticipar su llegada mediante su sitio web oficial orientado al público local.

¿Cuánto invertirá Superdry en Argentina y cuántos empleos generará?

Según informó la empresa, la inversión prevista para los primeros cuatro años de operaciones se ubicará entre u$s 40 millones y u$s 50 millones. Estos fondos estarán destinados al desarrollo de locales comerciales, infraestructura operativa y logística, además del fortalecimiento de la estrategia regional desde Buenos Aires.

En paralelo, la compañía anticipó la creación de alrededor de 150 puestos de trabajo directos durante la primera fase del proyecto. Los empleos estarán vinculados a áreas comerciales, administrativas y logísticas, en línea con el crecimiento gradual de la operación local.

¿Cuándo abrirá el primer local y qué rol tendrá Buenos Aires en la región?

Como parte del plan de desembarco, Superdry confirmó la apertura de un flagship store en la Ciudad de Buenos Aires en agosto de 2026. Este local insignia marcará el inicio formal de la operación comercial de la marca en el país y funcionará como referencia para futuras aperturas.

Además, Buenos Aires será la sede regional desde la cual se coordinarán las decisiones comerciales, logísticas y administrativas para Sudamérica. Desde allí se articulará el vínculo con franquiciados y operadores locales de los distintos mercados de la región.

¿Cómo será la expansión de Superdry en Sudamérica a partir de 2027?

A partir de 2027, la marca prevé avanzar en su expansión hacia Brasil, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Chile, Ecuador y Perú. Estos mercados integran un bloque económico relevante y forman parte de la estrategia regional definida por la compañía.

El modelo de crecimiento elegido será el de franquicias, con una proyección de alrededor de 10 aperturas por año, sujetas a las condiciones económicas de cada país y a la conformación de alianzas con operadores locales. La estructura instalada en Argentina será clave para coordinar este proceso.

¿En qué contexto global desembarca Superdry y qué otras marcas llegan al país?

El arribo de la marca a la Argentina se produce en un contexto de reorganización global. Durante 2024, Superdry atravesó una reestructuración financiera que incluyó su salida de la Bolsa de Londres y el cierre de cerca de la mitad de sus tiendas a nivel internacional.

La llegada de la firma británica se suma a la de otras marcas internacionales como Decathlon, Victoria’s Secret y Farm Rio, que recientemente desembarcaron en el país. Este movimiento refuerza el posicionamiento de Argentina como un hub regional del retail y la moda internacional.