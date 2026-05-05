Recientemente, Colsubsidio optó por proceder con el desmantelamiento definitivo de su cadena de supermercados, una decisión que marca el final de una fase significativa en el sector del comercio minorista en el país. Más de cien establecimientos cesaron sus actividades, lo que evidencia un cambio notable en la forma en que la entidad dirige su operación. Conforme a la entidad, la salida del negocio respondió a un análisis exhaustivo del desempeño del comercio minorista, que en años recientes ha sido dominado por formatos de bajo costo, con estructuras logísticas más robustas y estrategias de expansión aceleradas. Estos cambios han modificado de manera significativa la distribución de productos de primera necesidad en Colombia. En varias localidades del país, los usuarios comenzaron a observar góndolas de Colsubsidio cada vez más desprovistas, lo que representa un indicio claro de que la actividad comercial de esos puntos estaba llegando a su cierre definitivo. En virtud de este contexto, la sostenibilidad de la operación de supermercados se tornó inviable para la entidad. En consecuencia, Colsubsidio ha tomado la determinación de centrar sus esfuerzos en servicios sociales, programas comunitarios y líneas misionales, donde su contribución puede generar un impacto más directo y significativo en las comunidades que atiende. De acuerdo con la organización, la elección formó parte de un proceso de ajuste interno para adaptarse a las nuevas exigencias del sector, en el que la creciente competencia y la transformación de los hábitos de consumo llevaron a replantear los modelos operativos, redirigir recursos y robustecer áreas estratégicas consideradas esenciales para su misión social. El inmueble donde funcionaba el antiguo local —que también alberga las oficinas principales de la caja y el teatro Colsubsidio Roberto Arias Pérez— se mantendrá bajo administración directa de la entidad, sin ser cedido ni arrendado a operadores externos. Uno de los espacios más emblemáticos de la entidad estaba situado justo frente a la estación Centro Memoria de TransMilenio, en Bogotá. Aunque el supermercado dejó de operar, la droguería Colsubsidio continuará atendiendo al público desde una nueva sede ubicada en la misma intersección de la calle 26 con la carrera 24. En los municipios aledaños y en Bogotá este será el séptimo Bloc que se establece, sumándose a los existentes en Suba, Bosa, Plaza de las Américas, Ricaurte, 20 de Julio y Soacha. Los afiliados podrán acceder al servicio mediante una membresía mensual, cuya tarifa oscila entre 62.400 y 122.300 pesos, o mediante un acceso diario que varía entre 10.900 y 21.500 pesos, dependiendo de la categoría del usuario. En el local que anteriormente albergaba el supermercado, Colsubsidio procederá a desarrollar un nuevo centro de bienestar denominado Bloc. De acuerdo con la información proporcionada por el medio Portafolio, este será un complejo multifuncional que incluirá áreas deportivas, zonas para niños, espacios de coworking y servicios recreativos diarios. A pesar del cierre de sus supermercados, Colsubsidio continuará ofreciendo otros servicios indispensables, puesto que la caja de compensación mantiene sus programas de salud, educación, recreación, subsidios y droguerías. En este sentido, la decisión de clausurar las tiendas es parte de una estrategia que pone énfasis en la sostenibilidad y el impacto social. La preservación de estos programas es fundamental para el bienestar de la comunidad, lo que demuestra el compromiso de Colsubsidio en aportar al desarrollo social.