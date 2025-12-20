Tras 30 años, cierra uno de los supermercados más grandes de Argentina. Foto: Equipamiento y Servicios

Después de tres décadas de funcionamiento, el grupo Cencosud decidió cerrar un importante supermercado ubicado en la zona sur de Buenos Aires. De esta manera, al menos 55 personas se quedaron sin sus puestos de trabajo.

Se trataba de una sucursal de Easy, una cadena de tiendas (hipermercados) de construcción, remodelación y equipamiento para el hogar y jardín que pertenece al grupo chileno. Además, cerró otros supermercados de la firma Vea.

¿Por qué cerró este supermercado en Buenos Aires?

Esta sucursal de Easy estaba ubicada en la Rotonda La Tablada, partido de La Matanza. Era uno de los locales más grandes de la cadena en el país y estaba en una zona de alta circulación.

Justamente, la cruzaba la Ruta Provincial 4 o también conocida como Camino de Cintura. De esta manera, se podía acceder desde Lomas de Zamora hasta San Justo.

Entre los motivos del cierre, explicaron que se debió a la falta de rentabilidad y caída sostenida de las ventas : según el Sindicato de Empleados y Obreros de Comercio de zona oeste (Seoca), bajaron entre un 30% y 50% los últimos dos años.

Además de la baja del consumo, también hubo otros factores influyentes en el cierre, tal como el alto costo operativo y la reestructuración general del grupo Cencosud .

¿Qué pasó con sus empleados?

Después de que esta sucursal cerrara, 55 trabajadores fueron despedidos. Afortunadamente, 30 de ellos aceptaron retiros voluntarios con indemnización completa.

Por su parte, los 25 restantes fueron reubicados en otras sucursales cercanas del Gran Buenos Aires, como Monte Grande, Remedios de Escalada, San Justo, Moreno, Morón e Ituzaingó. Además, SEOCA admitió que la empresa cumplió con todas las obligaciones laborales y no hubo conflictos sindicales.

El cierre de sucursales de Vea

El grupo Cencosud también es dueña de la cadena de supermercados Vea, las cuales también vienen cerrando sus puertas en distintos puntos del país:

Buenos Aires : sucursales de Moreno y Castelar

Catamarca : San Martín

San Juan: Villa Krause

Por esta medida, más de 100 empleados quedaron sin empleo, aunque tal como ocurrió con Easy, se les ofrecieron indemnizaciones o reubicaciones.