La cadena de tiendas de conveniencia OXXO pondrá en marcha un proceso de cierre de sucursales con bajo rendimiento como parte de una estrategia enfocada en fortalecer su rentabilidad. La medida, confirmada por su empresa matriz FEMSA, no representa un retroceso en el negocio, sino un ajuste en la distribución y operación de sus tiendas en el país. Aunque algunas unidades dejarán de operar, la compañía mantiene sus planes de crecimiento y prevé abrir entre 900 y 1,100 nuevas sucursales durante el mismo año, apostando por un modelo más eficiente. Conoce los detalles del plan de OXXO en México y mantente al tanto de las novedades comerciales. La decisión responde a un análisis interno sobre desempeño financiero. Según explicó José Antonio Fernández Garza-Lagüera, director general de FEMSA, la empresa revisa de forma constante su red de tiendas para identificar aquellas que no alcanzan los niveles esperados de ventas o retorno de inversión. En esta ocasión, la revisión será más amplia debido a que, tras la pandemia de Covid-19, no se había realizado un ajuste masivo de sucursales. El objetivo ahora es concentrar recursos en puntos de venta con mayor potencial comercial. El directivo adelantó que podrían cerrar “algunos cientos de tiendas”, aunque la cifra definitiva dependerá de los resultados del análisis que se realice durante el año. Además, la estrategia busca fortalecer indicadores financieros como el retorno sobre el capital invertido, lo que implica una selección más cuidadosa de las nuevas ubicaciones. Además de los factores económicos, la seguridad tuvo un peso importante en algunas decisiones recientes. Durante febrero de 2026, OXXO suspendió de forma temporal operaciones en miles de tiendas como medida preventiva ante hechos violentos relacionados con operativos contra el Cártel Jalisco Nueva Generación. En ciudades como Nuevo Laredo, la empresa incluso optó por cerrar definitivamente algunas sucursales debido a riesgos vinculados con: La postura de FEMSA fue evitar negociaciones bajo presión, por lo que ciertas zonas consideradas de alto riesgo han dejado de formar parte de su operación. Pese a los cierres anunciados, la cadena continúa creciendo. Tan solo en el primer trimestre de 2026 abrió 158 nuevas tiendas y superó las 24,000l sucursales en México. Uno de los formatos que más impulsa la empresa es el de los llamados “OXXO nicho”, ubicados dentro de fábricas, oficinas o complejos residenciales. Aunque generan menos ventas que una tienda tradicional, ofrecen mejores niveles de eficiencia y rentabilidad. Este cambio refleja una evolución en el modelo de negocio: menos expansión indiscriminada y mayor precisión en ubicación, operación y perfil de consumo.