Adiós a los lentes: nueva terapia en gotas para tratar la vista cansada recibe luz verde en EE.UU. Fuente: Shutterstock.

Un equipo de científicos británicos identificó un tratamiento que promete cambiar la forma en que cuidamos la vista. Se trata de un hallazgo que podría ayudar a frenar la miopía de manera temprana. El objetivo principal de este avance es evitar que las personas dependan de los anteojos en edad jóvenes.

Este importante hallazgo se publicó en la reconocida revista médica The BMJ. El trabajo fue liderado por médicos y especialistas de la Universidad Queen’s de Belfast, en el Reino Unido quienes anunciaron que esta alternativa abre una nueva oportunidad para la salud visual en todo el mundo.

El nuevo tratamiento para la vista que evita los anteojos

Este nuevo método consiste en la aplicación de unas gotas oftálmicas de atropina en dosis muy bajas. Los científicos probaron este colirio en niños con tendencia a desarrollar problemas de vista y los resultados demostraron que el líquido frena el crecimiento excesivo del ojo, que es lo que causa la patología conocida como miopía.

La aplicación de las gotas se realiza de forma sencilla por las noches antes de dormir. Durante las pruebas, los pacientes que usaron este producto mostraron una reducción notable en la velocidad de su daño visual . De esta forma, el ojo se mantiene más estable a lo largo del tiempo.

Los expertos afirman que este método cambia el enfoque tradicional de la oftalmología actual. En lugar de usar lentes para corregir el problema, ahora se busca evitar que avance . Esto representa un beneficio enorme para las futuras generaciones de jóvenes y adultos.

Las ventajas de este nuevo método

El beneficio principal de este avance es que reduce la dependencia de anteojos recetados en la edad adulta. Al controlar el problema desde la infancia, se evitan complicaciones graves de la vista en el futuro. Además, es un método económico y muy fácil de mantener en el hogar.

Las implicancias de este hallazgo podrían transformar las campañas de salud visual en las escuelas. Las gotas ofrecen una herramienta preventiva que antes no existía en los consultorios médicos que permitirá a miles de personas llegar a la edad de adultez con la vista sana.

Otra alternativa de vanguardia para cuidar la vista

Otro grupo de científicos también desarrolló otro avance similar que también busca controlar la progresión de este problema en los ojos. Se trata de unas lentes de contacto especiales que el paciente se coloca solo para dormir. Estas lentillas moldean la córnea de forma temporal mientras la persona descansa.

Al despertar, el usuario se quita los lentes y puede ver claro durante todo el día. Este método complementa el uso de las gotas y ofrece otra opción para cuidar la salud. Ambos tratamientos demuestran que la ciencia avanza rápido para eliminar el uso de anteojos tradicionales.