Un equipo de científicos logro editar el ADN de embriones humanos con una precisión nunca antes vista. Este hallazgo científico permite corregir mutaciones genéticas en las primeras etapas de la vida celular. La técnica abre la puerta a evitar que los bebés nazcan con enfermedades hereditarias.

Este gran avance fue liderado por el genetista Dieter Egli . El investigador trabajó junto a su equipo de la Universidad de Columbia en Estados Unidos . Estos especialistas lograron realizar cambios genéticos muy exactos para evitar errores comunes en estos procesos.

Un cambio en el ADN que modifica todo

El experimento se enfocó en modificar los componentes genéticos de óvulos ya fecundados. Los expertos trabajaron directamente sobre embriones que tenían apenas dos células de desarrollo. El objetivo principal fue alterar genes específicos vinculados a enfermedades graves del corazón.

El equipo científico seleccionó dos genes concretos para realizar las pruebas de edición. Uno de ellos está relacionado con los niveles altos de colesterol en el cuerpo. El otro gen es el encargado de producir la hemoglobina en los fetos.

Los investigadores consiguieron corregir con éxito ambos elementos en los modelos de prueba. Además, lograron modificar los dos genes al mismo tiempo en un solo embrión. Este resultado representa un hecho muy importante para la medicina moderna.

3d render of a medical background with close up of virus cells and DNA strand Freepik

El método utilizado y la importancia de este hito

Para lograr esta exactitud, los científicos utilizaron una técnica llamada edición de bases. Esta tecnología permite cambiar letras genéticas individuales de forma muy sutil. El método es diferente a las herramientas anteriores que hacían cortes bruscos.

En experimentos pasados, los cortes en el ADN causaban daños y pérdidas de material genético. La importancia del nuevo sistema es que realiza los cambios sin romper la estructura celular. Así se reduce mucho el riesgo de cometer errores durante la modificación.