Orgullo argentino: científicos del CONICET desarrollan un marcapasos más preciso y revolucionan la medicina mundial Fuente: Shutterstock

Gracias a un estudio que realizaron investigadores del CONICET, junto a especialistas de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) y hospitales públicos bonaerenses, se produjo un avance científico argentino que está cambiando la forma en que la medicina entiende el funcionamiento del corazón.

Durante la investigación, los especialistas lograron demostrar que la variabilidad del ritmo cardíaco, clave para la salud cardiovascular, no depende exclusivamente del sistema nervioso autónomo, como se creía hasta ahora.

El hallazgo abre la puerta a nuevos diagnósticos, terapias menos invasivas y al desarrollo de un marcapasos revolucionario, único en el mundo.

En qué se basó la investigación del CONICET

Durante décadas, la variabilidad del ritmo cardíaco se interpretó como el reflejo directo de la acción del sistema nervioso autónomo.

Orgullo argentino: científicos del CONICET desarrollan un marcapasos más preciso y revolucionan la medicina mundial Fuente: Conicet

Sin embargo, este nuevo estudio impulsa una mirada diferente centrada en que el sistema nervioso aporta un estímulo basal, pero es el Nodo Sinusal, el marcapasos natural del corazón, el que modula finamente los intervalos entre latidos.

Este cambio conceptual es clave porque muchos tratamientos actuales fueron diseñados pensando solo en la modulación del sistema nervioso.

Según explica Isabel Irurzun, investigadora del CONICET y líder del estudio, el descubrimiento “habilita nuevas estrategias terapéuticas no invasivas para abordar arritmias, miocardiopatías y la enfermedad del nodo sinusal, entre otras afecciones”.

Un marcapasos argentino que imita al corazón sano

A partir de estos hallazgos, el equipo del CONICET trabaja en el desarrollo de un marcapasos innovador que, a diferencia de los actuales, incorpore la variabilidad natural del ritmo cardíaco. La tecnología ya fue patentada en Argentina y está en etapa de prototipo.

Orgullo argentino: científicos del CONICET desarrollan un marcapasos más preciso y revolucionan la medicina mundial Fuente: Conicet

Los marcapasos convencionales estimulan de forma periódica y, cuando actúan de manera constante, eliminan esa variabilidad, lo que puede generar efectos adversos. El nuevo dispositivo busca evitar ese problema, mejorar el gasto cardíaco y reducir el llamado “síndrome de marcapasos”.

Nodo Sinusal: el “marcapasos natural” del corazón

El Nodo Sinusal está formado por células especializadas ubicadas en la aurícula derecha y es el responsable de iniciar cada latido cardíaco. El equipo argentino descubrió que esta diminuta estructura posee una geometría fractal que evoluciona a lo largo de la vida y determina cómo varía el ritmo cardíaco.

En este sentido, los científicos lograron identificar parámetros matemáticos que describen esta arquitectura y permiten predecir cómo debería desarrollarse un nodo sinusal sano desde la gestación hasta la adultez.

Por su parte, las alteraciones en ese patrón podrían convertirse en una señal temprana de enfermedad, incluso antes de que cambie la frecuencia promedio de los latidos. Además, el estudio reveló una estrecha relación entre la fibrosis cardíaca y la pérdida de esta variabilidad, un dato clave para el diagnóstico precoz.