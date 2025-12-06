La decisión marca el punto final del calendario escolar y abre paso a una temporada de descanso más larga que la habitual (Fuente: archivo).

El Ministerio de Educación Nacional confirmó que el último día de clases del calendario A ocurrió este viernes 5 de diciembre de 2025, lo que significa que desde este sábado 6 de diciembre no se realizarán más actividades académicas en ningún colegio público del país.

La resolución fue notificada a las secretarías de educación y establece un receso de siete semanas consecutivas, uno de los periodos más prolongados del sistema escolar colombiano en los últimos años.

La disposición obliga a los colegios a reorganizar cronogramas de boletines, clausuras, matrículas, cierres administrativos y planificación docente para el inicio del año escolar 2026. Según la cartera educativa, la meta es uniformar el cumplimiento de las 40 semanas lectivas y evitar desigualdades entre regiones afectadas por interrupciones durante el año.

Fin de clases 2025: ¿por qué el calendario escolar finalizó el 5 de diciembre?

El cierre unificado del 5 de diciembre —efectivo desde este sábado 6— responde a tres factores que el Ministerio consideró determinantes para consolidar el calendario académico:

Garantizar que todos los colegios cumplan con las semanas obligatorias , incluso en zonas donde se presentaron suspensiones por lluvias, fallas de infraestructura o recuperación de jornadas.

Permitir un cierre administrativo ordenado , especialmente para la entrega de boletines, matrículas y organización de grupos.

Ajustar los tiempos pedagógicos en departamentos donde el calendario tuvo que ser modificado por emergencias climáticas u obras.

Las secretarías de educación podrán hacer ajustes menores siempre que no alteren la obligatoriedad de las 40 semanas lectivas.

El Ministerio de Educación confirmó que las clases finalizan el 6 de diciembre en todo el país.

Este día empiezan las vacaciones de fin de año

Las vacaciones iniciarán desde este sábado 6 de diciembre, inmediatamente después del cierre académico. El retorno a clases será durante la última semana de enero de 2026, completando un descanso cercano a siete semanas seguidas, lo que docentes y rectores consideran beneficioso para la planeación del nuevo año escolar.

Calendario escolar 2025 para los colegios del calendario A

El Ministerio de Educación detalló el siguiente cronograma oficial para los colegios del calendario A en Colombia:

Semana Santa: del 14 al 18 de abril.

Vacaciones de mitad de año: del 23 de junio al 11 de julio.

Semana de receso: del 6 al 10 de octubre.

Fin de clases: viernes 5 de diciembre.

Vacaciones de fin de año: desde este sábado 6 de diciembre.

Este cronograma es de cumplimiento obligatorio, por lo que ningún colegio público podrá mover la fecha del cierre del año académico.

¿Los colegios privados también terminaron las clases el 5 de diciembre?

Aunque la mayoría de instituciones privadas calendario A adoptaron la fecha fijada por el Ministerio, algunos colegios podrán realizar actividades internas —como nivelaciones finales, reuniones institucionales o ceremonias— durante la semana posterior al cierre. Estas actividades no incluirán la presencia de estudiantes en jornada académica regular.

En el caso de los colegios calendario B, sus cronogramas no sufren modificaciones, ya que funcionan con un calendario independiente.

¿Qué deben tener en cuenta padres y estudiantes ante el cierre de escuelas?

El Ministerio recomienda a familias y estudiantes preparar con anticipación: