Ver una calcomanía roja y amarilla en la parte trasera de un auto suele generar dudas en conductores y peatones. Aunque para muchos puede pasar desapercibida, el sticker cumple una función importante en la seguridad vial al prevenir siniestros .

Qué significa la calcomanía roja y amarilla en los autos

El sticker suele llamar la atención por sus colores y marcada forma cuadrada. Se trata de vehículos que son conducidos por personas con discapacidad auditivo o hipoacusia, lo que significa en casos la pérdida total de audición.

El principal objetivo es que los otros autos, motos, ciclistas y peatones sepan que quien está al volante podría no escuchar bocinazos y otras indicaciones. De esta manera, lo ideal es utilizar señales visuales como luces o incluso gestos con la mano cuando sea necesario.

En qué provincia es obligatorio el uso de esta señal

El uso obligatorio de esta señal rige solo en la provincia de Buenos Aires y fue establecida mediante el Decreto 2719/1994.

De esta manera, la legislación establece que las personas con discapacidad auditiva deberán llevar:

Una chapa de 30 centímetros de largo por 8 de ancho con cuadros alternados rojos y amarillos de 2x2 ubicada en la parte trasera.

Dos chapas iguales de 16x6 en cada guardabarros delantero.