La Armada del Ejército Popular de Liberación (EPL, Ejército chino) lanzó este lunes con éxito un misil estratégico desde un submarino nuclear hacia aguas del Pacífico, una prueba anunciada en un momento de crecientes tensiones con Japón y de refuerzo de la presencia china en aguas próximas a Taiwán.

El proyectil, que transportaba una ojiva simulada de entrenamiento, cayó con precisión en la zona marítima prevista, según la agencia estatal Xinhua.

¿Cuál fue el objetivo de China al lanzar el misil al Pacífico?

La agencia señaló que el ensayo, efectuado a las 12.01 hora local (04.01 GMT), formaba parte del plan anual de entrenamiento militar, que China notificó previamente a los países pertinentes y que “no está dirigido contra ningún país ni objetivo específico”.

La agencia señaló que el ensayo, efectuado a las 12.01 hora local (04.01 GMT), formaba parte del plan anual de entrenamiento militar, que China notificó previamente a los países pertinentes y que “no está dirigido contra ningún país ni objetivo específico”. (Foto: Archivo)

Xinhua añadió que el lanzamiento fue realizado por un submarino nuclear estratégico de la Armada china hacia “aguas internacionales relevantes” del Pacífico, sin precisar el modelo del misil, la clase del submarino ni la zona exacta de impacto.

Según el diario hongkonés South China Morning Post, se trata de la primera prueba conocida de un misil lanzado desde un submarino chino desde 1982 y la primera conocida efectuada desde un sumergible de propulsión nuclear.

Este tipo de submarinos suele tener mayor autonomía operativa y períodos de despliegue más prolongados que los convencionales.

La prueba había sido anticipada por medios australianos como The Australian, que informó de que funcionarios chinos habían avisado a gobiernos de la región, incluido el de Canberra, sobre un próximo ensayo de un misil balístico intercontinental en el Pacífico.

Un lanzamiento que enciende las alerta en distintas regiones alrededor del mundo

El lanzamiento se produce en una etapa de mayor actividad naval china en el Pacífico occidental, donde Taiwán aseguró este lunes que la Armada china mantiene desplegadas cuatro agrupaciones navales: una en el Pacífico Sur, dos al sur de la isla japonesa de Amami Oshima y otra al noreste de Filipinas.

El director de la Oficina de Seguridad Nacional taiwanesa, Tsai Ming-yen, advirtió de una “tendencia al alza” en este tipo de movilizaciones y señaló que el período entre julio y septiembre es la temporada de mayor intensidad de ejercicios y entrenamientos militares rutinarios del Ejército chino.

Dos días antes, el secretario general del Consejo de Seguridad Nacional de Taiwán, Joseph Wu, afirmó que Pekín había movilizado una cifra “récord” de más de 110 buques de la Armada y la Guardia Costera a lo largo de la primera cadena de islas, la línea de archipiélagos que va de Japón a Filipinas pasando por Taiwán y que separa los mares costeros chinos del Pacífico abierto.

El ensayo llega también después de que Pekín anunciara en junio nuevas restricciones a la exportación de productos de doble uso a 40 entidades japonesas, una medida que China justificó por la “remilitarización” de Japón.

Ese mismo día, Japón protestó además por maniobras de buques chinos en aguas que rodean a la isla de Yonaguni, situada a poco más de 150 kilómetros de Taipéi.

Las relaciones entre Pekín y Tokio se deterioraron gravemente después de que la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, afirmara a finales de 2025 que un eventual ataque chino contra Taiwán podría justificar la intervención de las Fuerzas de Autodefensa niponas.

Entre las regiones que han manifestado su preocupación, además de Taiwan y Japón, se destaca Australia, que recientemente calificó la prueba de Pekín de “desestabilizadora y preocupante”.

El lanzamiento coincide además con los preparativos de nuevas maniobras navales entre China y Rusia, después de que medios estatales rusos informaran de la llegada al puerto chino de Qingdao (este) de un crucero, una corbeta, un submarino y un buque de rescate de la Flota rusa del Pacífico.

Según esos medios, los ejercicios se desarrollarán entre este lunes y el 13 de julio, mientras que el Ministerio chino de Defensa se limitó el domingo a señalar que las maniobras tendrán lugar este mes en aguas y espacio aéreo de China, seguidas de un “patrullaje marítimo conjunto” en “áreas relevantes” del Pacífico.

Fuente: EFE