Este viernes, 10 de julio de 2026, la cotización del dólar blue tras la apertura de mercados es de $ 1.490 para la compra y $ 1510.0 para la venta, según los datos actualizados a las 00:00 horas.

La volatilidad económica del dólar blue en la última semana, que se sitúa en 11.22%, es menor que la volatilidad anual del 17.68%, lo que sugiere que su comportamiento ha sido mucho más estable en el último año.

La cotización actual del dólar en Argentina (foto: Pexels).

La variación del dólar en el último año

En los últimos doce meses, el dólar blue ha llegado a cotizar en un máximo de $ 1.515, mientras que su costo más bajo durante dicho periodo ha sido de $ 1.375.

Asimismo, cabe recordar que la cotización de dólar blue hace seis meses atrás era de $ 1485.0, según los datos registrados.

¿Cómo calcular el dólar tarjeta?

Los ciudadanos que efectúen compras internacionales con su tarjeta estarán obligados a saldar la tasa oficial del dólar más un 30% en percepciones del impuesto sobre las Ganancias o sobre Bienes Personales, dependiendo del tipo de contribuyente.

Un dato a tener en cuenta es que los usuarios pueden optar por realizar un stop debit y liquidar sus consumos con dólares adquiridos al oficial o al MEP para evitar pagar la percepción del 30%.

Conocé la cotización de este martes, 14 de abril de 2026.

¿Cómo comprar dólares a precio oficial?

El pasado lunes 14 de abril, el Banco Central extinguió las restricciones cambiarias para individuos y puso fin al límite de 200 dólares al mes para ingresar al Mercado Único y Libre de Cambios (MULC).

Junto con la eliminación del tope, la entidad también informó que se suprimirán otros requisitos que hasta ahora limitaban la obtención de monedas extranjeras. El nuevo esquema para acceder a la compra de dólares a precio oficial es el siguiente: