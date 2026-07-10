China ha alcanzado un avance significativo en la revolución del transporte ferroviario a través de la introducción de los prototipos CR450, un innovador tren bala que posee el potencial de redefinir los estándares de velocidad en las infraestructuras ferroviarias.

Con una velocidad de prueba que alcanza los 450 kilómetros por hora y una velocidad operativa proyectada de 400 km/h, este nuevo avance tecnológico podría consolidarse como el tren comercial más veloz del mundo , superando a los reconocidos trenes de alta velocidad de Japón.

Ya está operando el tren bala más veloz del mundo: supera a los japoneses y es el gran orgullo del país (foto: archivo).

La tecnología de vanguardia detrás de la alta velocidad ferroviaria

Los nuevos prototipos, presentados en Beijing, se encuentran disponibles en dos variantes: el CR450AF y el CR450BF. Ambos están compuestos por ocho vagones, cuatro de los cuales incluyen motor y cuatro carecen del mismo, conforme a lo indicado por CRRC Corporation Limited (CRRC), el principal fabricante de trenes de China.

El tren CR450 representa un salto significativo en comparación a su predecesor, el CR400 Fuxing, que actualmente opera a 350 km/h, tal como detalla la agencia china Xinhua.

El modelo CR450 incorpora una nueva configuración de cerramiento del bogie, diseñada con el propósito de maximizar la reducción de resistencia aerodinámica a velocidades elevadas. Esta innovación se complementa con una parte frontal aerodinámica y perfilada, un parabrisas optimizado aerodinámicamente y el uso de materiales de peso ligero.

Estos vehículos ferroviarios de alta velocidad cuentan con un moderno sistema de propulsión de imanes permanentes, que incluye refrigeración por agua, así como un sistema de bogies de gran estabilidad y alta fiabilidad.

En comparación con sus predecesores, se espera que la resistencia operativa general del CR450 disminuya en un 22 por ciento y su peso en un 10 por ciento, como así lo precisó el Grupo Estatal de Ferrocarriles de China.

Se han integrado métodos punteros para la disminución del ruido en diversas áreas y frecuencias. Como resultado, el nivel de ruido dentro de la cabina se reduce en 2 decibelios y el espacio destinado a los pasajeros se incrementa en un 4% en relación a las versiones anteriores.

Ya funciona el tren bala más rápido del mundo: sobrepasa a los japoneses y representa el gran orgullo del país (foto: archivo).

Las formaciones vienen equipadas con un sofisticado sistema de frenado de urgencia de varios niveles y cuentan con más de 4.000 sensores destinados a la monitorización en tiempo real de los componentes esenciales.

Esta monitorización incluye el cuerpo del coche, el pantógrafo de alta tensión, el control ferroviario y los sistemas de detección de incendios. Además, para mejorar la identificación de escenarios de emergencia, CRRC ha explicado que se ha implementado una tecnología de detección “más allá del horizonte”.

Comparativa Global de Trenes de Alta Velocidad

El CR450 se distingue notablemente en comparación con otros trenes de alta velocidad que operan globalmente:

El Shinkansen japonés, conocido como el “tren bala”, puede alcanzar velocidades de hasta 320 km/h en sus modelos más sofisticados, como el N700.

El actual CR400 ‘Fuxing’ chino opera a 350 km/h.

El ICE 3 alemán es capaz de alcanzar los 330 km/h.

Presencia global y expansión internacional

China se caracteriza no solo por su rapidez, sino también por su infraestructura ferroviaria. Con aproximadamente 47,000 kilómetros de vías de alta velocidad, esta nación asiática presenta la red ferroviaria más extensa a nivel global. Esta destacada posición se refleja en proyectos internacionales de notable éxito, como: