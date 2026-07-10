El Gobierno del Estado de México (Edomex) ha dado a conocer que la rehabilitación integral del Periférico Norte ha alcanzado un notable avance del 75%. Este ambicioso proyecto abarca una extensión de 108 kilómetros, de los cuales 81 han sido objeto de intervención, específicamente en el tramo que conecta los límites con la Ciudad de México y la autopista México–Querétaro. Debido a esto, se anticipa que la fase final de la obra dará inicio en breve.

Las labores se llevan a cabo de manera simultánea en cuatro frentes distintos, haciendo uso de maquinaria especializada y contando con la colaboración de aproximadamente 2,000 trabajadores, lo cual incluye tanto empleos directos como indirectos. Estos esfuerzos están dirigidos a la mejora de carriles centrales y laterales.

Edomex concluye la rehabilitación del Periférico Norte y todos los conductores tendrán la posibilidad de transitar la autopista México–Querétaro en pocos minutos

¿Qué beneficios aportará el Periférico Norte de Edomex?

Las autoridades resaltaron que esta vía no había recibido mantenimiento de esta índole en más de 25 años y que, una vez finalizada, permitirá acortar los tiempos de traslado entre 15 y 20 minutos.

Cabe mencionar que el Periférico Norte es parte del Anillo Periférico, un ambicioso proyecto urbano ideado en 1925 por el arquitecto Carlos Contreras, cuya construcción se inició en la década de 1950 y fue completamente inaugurado en 1961, según información oficial.

La modernización favorece de manera directa a municipios tales como:

Naucalpan

Tlalnepantla

Cuautitlán Izcalli

Cuautitlán

Tepotzotlán

¿Dónde comienza el Periférico Norte?

El Periférico Norte, comúnmente referido como Boulevard Manuel Ávila Camacho, se origina en las cercanías del antiguo Toreo de Cuatro Caminos, precisamente en el límite entre la alcaldía Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México y el municipio de Naucalpan, en el Estado de México. Desde ese punto, se extiende hacia el norte hasta alcanzar la caseta de Tepotzotlán.

Es relevante mencionar que esta vía es de suma importancia para la conectividad entre distintas zonas metropolitanas.

Adicionalmente, se llevan a cabo obras de construcción que pueden impactar el tráfico vehicular en los próximos días.

¿Qué es el Periférico Norte y por qué es importante?

Se trata de una de las principales vialidades del Valle de México, al conectar el Estado de México con la Ciudad de México. En 2026, esta vía será objeto de una rehabilitación integral de 108 kilómetros, que abarcará desde Naucalpan hasta Tepotzotlán, implementándose mejoras en pavimento, alumbrado y señalización, con la finalidad de optimizar la circulación de más de 200 mil usuarios que la utilizan diariamente.

La modernización de esta infraestructura es fundamental para garantizar un transporte público más eficiente, permitiendo que los ciudadanos disfruten de un desplazamiento más ágil. Estas mejoras, a su vez, contribuirán a reducir el tiempo de viaje y, por lo tanto, a mejorar la calidad de vida de los usuarios.