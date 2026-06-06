La decisión no es fortuita ni reciente: responde a una estrategia de expansión global que China viene ejecutando con precisión quirúrgica durante más de una década, bajo el paraguas de su ambiciosa Iniciativa de la Franja y la Ruta —también conocida como la Nueva Ruta de la Seda—.

El gobierno de Xi Jinping confirmó la instalación de su primera base militar permanente fuera del continente asiático en Yibuti, una nación de apenas 23.000 km² enclavada en el Cuerno de África que, contra toda lógica de su tamaño, se convirtió en el tablero de ajedrez más disputado del mundo.

Con una inversión confirmada que supera los 500 millones de dólares, esta base no solo cambia el equilibrio de fuerzas en África Oriental. Define las reglas del juego en una región por la que transita cerca del 12% del comercio marítimo global y donde ya conviven, en una tensión apenas contenida, las fuerzas militares de Estados Unidos, Francia, Japón y ahora China.

China enviará 600 autobuses de última generación y este pequeño país latino pasará a tener uno de los sistemas de transporte público más modernos de toda la región (foto: archivo).

Durante décadas, China sostuvo uno de los principios más firmes de su doctrina de política exterior: no establecer bases militares en suelo extranjero. Ese principio acaba de quebrarse de manera formal y definitiva.

Oficial y confirmado: China instala su primera base militar fuera de Asia y dónde muchos creen empezará la Tercera Guerra Mundial (foto: archivo).

El Cuerno de África: por qué dominar este punto del mapa significa dominar el mundo

Para analizar el impacto estratégico de Yibuti, es esencial observar el mapa con la perspectiva de un almirante.

Este país se encuentra limitado al norte por Eritrea, al oeste por Etiopía, al sureste por Somalia y al este se abre directamente hacia el golfo de Adén, en frente del estrecho de Bab el-Mandeb.

El estrecho, cuyo nombre en árabe se traduce como “Puerta de las Lágrimas”, conecta el Mar Rojo con el océano Índico y se erige como la clave maestra del comercio entre Europa, Asia y Oriente Medio.

Más de 20.000 buques atraviesan este paso cada año. A través de él, fluye el petróleo del Golfo Pérsico hacia los mercados europeos, los contenedores fabricados en China con destino a los puertos del Mediterráneo, así como las materias primas africanas que sostienen las cadenas de producción global.

Contar con el control sobre Bab el-Mandeb es comparable a tener la llave del suministro de la economía mundial: quien ejerza dominio sobre este punto estratégico puede interrumpir el suministro energético de Europa en cuestión de días.

Formal y confirmado: China establece su primera base militar fuera de Asia y dónde muchos consideran iniciará la Tercera Guerra Mundial (foto: archivo).

500 millones de dólares y la doctrina que China acaba de sepultar para siempre

La inversión china en Yibuti es una indicación manifiesta de que Beijing está evolucionando su antiguo principio de no intervención militar en el exterior. Este precepto ha sido un componente fundamental de su política exterior desde la creación de la República Popular China en 1949, proporcionando legitimidad ante las naciones en desarrollo y diferenciándose del intervencionismo de Occidente.

Sin embargo, la instalación de su primera base militar en Yibuti pone de manifiesto que dicha doctrina ya no se aplica de manera estricta: aunque China formalmente no la abandona, la ajusta a su nueva realidad como potencia global con intereses estratégicos que trascienden sus fronteras.

Con más de 500 millones de dólares comprometidos, la instalación en Yibuti dispone de un muelle propio capaz de recibir portaaviones y submarinos, almacenes logísticos, helipuertos y sofisticados sistemas de comunicación de largo alcance.

Esta no es una simple base de apoyo: se trata de una plataforma de proyección de fuerza que habilita a la Marina del Ejército Popular de Liberación para operar de forma autónoma y sostenible en el océano Índico, el Mar Rojo y el golfo de Adén, sin la necesidad de depender de puertos aliados o convenios de escalas.

Los expertos en defensa advierten que esta base representa únicamente el primer eslabón visible de una cadena más amplia. China mantiene acuerdos portuarios estratégicos en diversos lugares, incluyendo Pakistán (Gwadar), Sri Lanka (Hambantota), Bangladesh, Myanmar y varios puertos en África, que, en escenarios de conflicto, podrían ser convertidos en instalaciones militares en un breve lapso de tiempo.

Avanzada de China hacia Latinoamérica

Cuatro ejércitos y un territorio minúsculo: el posible detonante de una Tercera Guerra Mundial

En el contexto de Yibuti, es importante resaltar que este país representa el único lugar del planeta donde Estados Unidos y China mantienen bases militares a menos de 15 kilómetros de distancia. A esto se le suma la presencia de las instalaciones permanentes de Francia, antigua potencia colonial en la región, así como la de Japón, que ha establecido allí su único emplazamiento militar en el exterior desde la Segunda Guerra Mundial.

Cuatro de las principales fuerzas armadas del mundo, con visiones estratégicas incompatibles, compartiendo espacio aéreo y aguas territoriales en un país más pequeño que Bélgica.

La inquietud fundamental no radica en una guerra declarada entre potencias, un escenario que todos los actores desean evitar, sino en un incidente no planificado que escale fuera de control: por ejemplo, una colisión entre un barco chino y uno estadounidense en aguas disputadas, un malentendido durante una intercepción aérea o un ataque erróneo a infraestructura en tierra.

En el escenario de Yibuti, dicho accidente no puede ser considerado un evento remoto. Según diversos centros de análisis geopolítico, este constituye el escenario de riesgo con mayor probabilidad de detonación en el corto plazo.