Nueva York podría implementar un sistema de transporte público gratuito durante el Mundial 2026. El alcalde de la Ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, está promoviendo la idea de ofrecer todos los autobuses sin costo durante cinco semanas, como un paso preliminar hacia su compromiso de establecer un sistema permanente sin tarifas. Esta iniciativa se alinearía con los partidos que se llevarán a cabo en la región y requeriría la aprobación estatal. La decisión final recae en la gobernadora Kathy Hochul y en la Autoridad de Transporte Metropolitano (MTA), que determina las tarifas y gestiona el servicio. El plan sugiere la eliminación del pago en todos los autobuses durante el periodo comprendido entre mediados de junio y mediados de julio, coincidiendo con la celebración de eventos en el MetLife Stadium. Este enfoque se implementaría como un proyecto piloto con el objetivo de evaluar su impacto real. La iniciativa busca fomentar el uso del transporte público y facilitar el acceso a los eventos programados, promoviendo así una mayor asistencia y participación de la comunidad. En el año 2023, se implementó un plan limitado que ofreció una ruta gratuita por cada distrito. Esto resultó en un incremento en el uso del servicio y una disminución en las agresiones hacia los conductores; sin embargo, la velocidad promedio del servicio se mantuvo en aproximadamente ocho millas por hora. El debate actual se centra en si el ahorro para los usuarios compensa el gasto público. El alcalde proyecta un costo anual que podría alcanzar USD 700 millones si el esquema se establece de manera permanente. La MTA estima que esta cifra podría llegar a USD 1.000 millones.