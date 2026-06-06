China instala una base militar en un punto estratégico clave tras invertir más de 500 millones de dólares. (Foto: IA).

La presencia militar de China fuera de su territorio dejó de ser una mera suposición y se materializó hace varios años, cuando Beijing inauguró su primera base militar permanente en el extranjero.

La instalación se ubica en Yibuti, un país situado en el Cuerno de África, en uno de los lugares más estratégicos para el comercio y la seguridad marítima a nivel global.

La base comenzó a operar en 2017 y es parte de una estrategia a largo plazo relacionada con la expansión económica, diplomática y militar de China.

Distintos informes especializados coinciden en que la inversión total superó los 500 millones de dólares, abarcando infraestructura, equipamiento y adecuación del terreno.

El emplazamiento elegido no es fortuito: Yibuti controla el acceso al estrecho de Bab el‑Mandeb, un paso esencial que conecta el Océano Índico con el Mar Rojo y el Canal de Suez, desde donde transita una parte significativa del comercio marítimo mundial.

¿Dónde se ubica la base militar custodiada por China?

China y Yibuti suscribieron en 2016 un acuerdo formal que posibilitó la creación, bajo la figura de un centro logístico y de apoyo. Este contrato estipula un arrendamiento por diez años, con un pago anual estimado de 20 millones de dólares por el usufructo del terreno.

La base, situada en el Golfo de Tadjoura, se encuentra próxima al puerto multipropósito de Doraleh, administrado por empresas chinas. Desde esta ubicación, el Ejército Popular de Liberación puede sostener una presencia naval permanente en una región estratégica, crucial para la salvaguarda de vías energéticas y comerciales.

Su principal función consiste en proporcionar apoyo logístico a buques chinos que participan en misiones prolongadas, tales como las operaciones antipiratería en el Golfo de Adén, que se han llevado a cabo de manera ininterrumpida desde 2008, así como para apoyar misiones de paz y asistencia humanitaria.

De esta manera, los objetivos primordiales de la base son:

Reabastecimiento de buques de guerra en aguas distantes.

Soporte para misiones de paz de la ONU.

Plataforma para evacuaciones y ayuda humanitaria.

China establece su primera base militar permanente en Yibuti para fortalecer su influencia global. (foto: archivo).

Así es por dentro la base militar que China custodia

La instalación ocupa cerca de 0,5 kilómetros cuadrados y cuenta con infraestructura de gran escala: un muelle de aguas profundas de más de 330 metros, capaz de recibir grandes buques militares, una plataforma para helicópteros y una pista operativa dotada de torre de control.

Además, dispone de almacenes subterráneos de gran capacidad, áreas administrativas, cuarteles con espacio para entre 1.000 y 2.000 efectivos y un hospital que apoya tanto al personal militar como a misiones humanitarias en África y Asia Occidental.

La base china se encuentra a unos 11 kilómetros de la principal instalación militar estadounidense en el país. Yibuti es uno de los pocos Estados que alberga bases de varias potencias simultáneamente, lo cual refuerza su peso estratégico y explica la atención que suscita esta presencia en Washington.

Integrada a la Ruta de la Seda Marítima, la base funciona también como respaldo militar de las inversiones chinas en puertos, ferrocarriles y obras de infraestructura en la región, consolidando así una proyección de poder que trasciende el ámbito meramente militar.