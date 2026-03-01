La Embajada de Estados Unidos en Argentina comunicó oficialmente que el próximo martes 24 de marzo permanecerá cerrada debido al feriado nacional en Argentina, lo que confirma que habrá un nuevo fin de semana largo en marzo para millones de personas. El aviso fue difundido a través de sus canales institucionales y detalla cómo funcionarán los servicios consulares durante esa jornada. Según informó la Embajada de Estados Unidos en Argentina, el martes no habrá atención al público ni entrevistas para visas. El comunicado aclara que: La medida impacta directamente en quienes tenían citas programadas y deberán revisar el sistema oficial para conocer la nueva fecha asignada. El 24 de marzo se conmemora en Argentina el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, una fecha establecida como feriado nacional inamovible en todo el país. Durante esta jornada: Al tratarse de un feriado nacional obligatorio, quienes trabajen ese día deben percibir el pago correspondiente con recargo, según lo establece la ley laboral. El feriado del 24 de marzo en Argentina genera una pausa en la actividad pública y privada y, según cómo coincida en el calendario, puede conformar un esquema que facilite escapadas o descanso extendido. Con esta comunicación oficial, queda confirmado que el martes será feriado en todo el país, afectando oficinas estatales, bancos, escuelas y también la atención de la Embajada de Estados Unidos.