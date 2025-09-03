VTV a mitad de precio: a quiénes beneficia

Recientemente, se confirmó un incremento en el valor de la Verificación Técnica Vehicular (VTV) en la provincia de Buenos Aires y a partir de ahora, un grupo de personas podrá realizar el trámite abonando solamente el 50% del mismo.

VTV con descuento del 50%: quiénes pueden acceder

El beneficio para pagar la VTV con una bonificación del 50% se encuentra disponible para los vehículos radicados en la provincia de Buenos Aires y podrán aplicar los siguientes grupos de personas:

Jubilados y pensionados cuyos ingresos no superen dos (2) haberes mínimos jubilatorios.

Por su parte, el beneficio puede ser utilizado una vez al año y en un solo vehículo, por lo cual no está permitido que una misma persona aplique el descuento en otro automotor.

Qué se necesita para hacer la VTV con la bonificación del 50%

Las personas que deseen aplicar para aprovechar el beneficio que les permite abonar solamente el 50% del valor total de la Verificación Técnica Vehicular, deberán cumplir con una serie de requisitos y presentar la siguiente documentación.

La titularidad del vehículo.

La constancia de vigencia de la VTV.

El último recibo de haberes.

Cuánto sale hacer la VTV en provincia de Buenos Aires

Luego del último ajuste, los costos del trámite para realizar la Verificación Técnica Vehicular en la provincia de Buenos Aires quedaron bajo el siguiente esquema, el cual se divide según el peso de los autos, remolques, acoplados y cilindradas de los motovehículos.

Vehículos de hasta 2.500 kg: $ 79.640

Vehículos de más de 2.500 kg: $ 143.353

Remolques, semirremolques y acoplados de hasta 2.500 kg: $ 47.784

Remolques, semirremolques y acoplados de más de 2.500 kg: $ 71.676

Motos de más de 50 cc y hasta 200 cc: $ 31.856

Motos de más de 200 cc y hasta 600 cc: $ 47.784

Motos de más de 600 cc: $ 63.712

Qué se revisa en la VTV de los autos y motovehículos

La Verificación Técnica Vehicular es obligatoria y todos los autos deben realizarla una vez al año para certificar que se cumple con todas las normas de seguridad y no representa un riesgo para el conductor ni para el resto de los peatones.

Qué controla la VTV en los autos

En los automóviles, se revisan los siguientes ítems:

Elementos de seguridad y emergencia

Luces reglamentarias

Identificación

Sistema de frenos

Sistema de dirección y tren delantero

Sistema de suspensión

Chasis

Neumáticos

Llantas

Contaminación ambiental

Qué controla la VTV en las motos

En el caso de las motos, se controlan estos aspectos: