La Verificación Técnica Vehicular (VTV) constituye un requisito esencial para la circulación en calles, avenidas, rutas y autopistas de Argentina. Este control asegura que los vehículos se encuentren en condiciones seguras para transitar. En la provincia de Buenos Aires, cada inspección de la VTV se lleva a cabo conforme al Manual de Procedimientos de la Dirección Provincial de Tránsito. La verificación tiene como objetivo disminuir los riesgos de accidentes provocados por fallas mecánicas o elementos que no se ajusten a la normativa de Seguridad Vial. La normativa establece criterios precisos sobre el estado general del vehículo, abarcando carrocería, paragolpes y accesorios externos. Cada componente es analizado bajo parámetros específicos para determinar su conformidad con las condiciones mínimas de seguridad. El incumplimiento de estas disposiciones puede resultar en el rechazo de la VTV, lo que imposibilita la circulación legal en el territorio provincial. La sección 9.2 del Manual establece que cualquier accesorio, soporte o guincho que sobresalga del contorno sin la debida homologación será considerado un defecto grave. Esta situación puede resultar en la imposibilidad de aprobar la inspección. En el caso de vehículos modificados, se llevará a cabo una revisión para asegurar que las adaptaciones cumplan con las normas de seguridad y no alteren la funcionalidad del guardabarros. El inspector procederá a verificar que no existan roturas que puedan implicar desprendimiento. Las roturas mínimas que no comprometan la seguridad podrán ser aceptadas, siempre que no generen riesgo. De acuerdo con la reglamentación vigente, los guardabarros deben estar completos y en buen estado. No se permite la presencia de elementos que sobresalgan del contorno del vehículo, ya que representan un riesgo para terceros. Los paragolpes deben mantener la distancia respecto al piso definida por el fabricante. Para vehículos modificados, la normativa orientativa establece límites máximos: 450 mm para el delantero y 500 mm para el trasero. Se considera defecto grave la presencia de paragolpes rotos, deformados o con piezas faltantes que impliquen riesgo de desprendimiento. También se prohíben defensas adicionales, enganches delanteros o traseros y estribos no originales. El procedimiento de control se realiza mediante observación directa y herramientas simples como cinta métrica. No se utilizan equipos complejos para esta verificación. El inspector corroborará que no existan elementos sobresalientes del plano vertical del paragolpes, como malacates o accesorios no homologados. La normativa establece que cualquier accesorio instalado debe estar homologado por el fabricante o cumplir con las disposiciones oficiales. Esto incluye soportes, escaleras, ruedas de auxilio y defensas. Los vehículos que presenten modificaciones fuera de norma serán rechazados en la inspección. El objetivo es evitar riesgos para peatones y otros conductores. En camiones y remolques, se controlará que las piezas coincidan con el fin de la caja. Se prohíben bumpers o accesorios similares que no estén homologados. El procedimiento tiene como objetivo asegurar que todos los vehículos satisfagan las condiciones mínimas de seguridad establecidas por la Dirección Provincial de Tránsito. El verificador aplicará criterios precisos para evaluar el estado general del vehículo. Se examinarán faltantes, roturas y piezas con riesgo de desprendimiento. Se verificará que no existan elementos que sobresalgan del contorno del vehículo, ni accesorios que representen peligro. Las defensas adicionales y enganches no originales son motivo de rechazo. La VTV también incluye la revisión de sistemas de frenos y luces. Un vehículo con fallas en estos aspectos puede ser considerado no apto para circular, aumentando el riesgo en la vía. Los conductores deben presentar la documentación del vehículo al momento de la inspección. La falta de papeles puede resultar en la suspensión del trámite y la imposibilidad de obtener la VTV.