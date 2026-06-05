El cáncer de cólon se consolidó como una de las principales causas de muerte por enfermedades oncológicas a nivel mundial, con una preocupante tendencia en alza entre la población más joven .

Históricamente, el miedo, el pudor o la incomodidad frente a la colonoscopía alejaron a miles de pacientes de los controles preventivos rutinarios. Sin embargo, las guías médicas actualizaron sus protocolos y ahora ponen el foco en alternativas mucho menos invasivas que pueden realizarse de forma rápida y sencilla.

La gran herramienta que impulsan los especialistas para el tamizaje en pacientes de riesgo medio es la prueba inmunoquímica fecal (FIT) y los exámenes de ADN en heces. Estos métodos de diagnóstico temprano se encargan de rastrear restos de sangre oculta que a simple vista no se perciben, o bien marcadores genéticos asociados a tumores y pólipos precancerosos.

Su efectividad y precisión demostraron ser una barrera de contención clave para detectar anomalías antes de pisar un quirófano.

El principal atractivo de esta alternativa es su facilidad de uso y el nulo impacto en la rutina de la persona. A diferencia de la colonoscopía tradicional, que requiere una preparación tediosa con fuertes laxantes, dieta estricta, ayuno y la posterior aplicación de sedación, el test de heces se resuelve mediante un kit domiciliario.

El paciente simplemente recolecta una muestra en el baño de su casa siguiendo las instrucciones y la envía al laboratorio para su análisis.

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No obstante, los gastroenterólogos y oncólogos hacen una aclaración técnica fundamental sobre esta metodología. Si el resultado del test no invasivo arroja parámetros positivos o sospechosos, el siguiente paso ineludible es someterse a una colonoscopía convencional.

Bajo este esquema, la prueba de heces funciona como un primer gran filtro que reserva el procedimiento endoscópico solo para aquellos cuadros que realmente requieren una evaluación visual directa o la extirpación de tejidos.

Un cambio sustancial en las recientes normativas de salud es la franja etaria recomendada para iniciar los chequeos. Debido al aumento sostenido de diagnósticos en personas menores de 50 años, el consenso médico bajó la barrera y ahora indica que todo adulto con riesgo promedio debe comenzar sus estudios preventivos a los 45 años.

Por supuesto, quienes tengan antecedentes familiares directos de la enfermedad o síndromes genéticos deben adelantar esta fecha en acuerdo con su médico de cabecera.

Aunque la prevención mediante exámenes periódicos es el arma más eficaz porque en sus primeras etapas la enfermedad no genera molestias, existen señales de alerta físicas a las que hay que prestar atención.

Los cambios persistentes en los hábitos intestinales, la aparición de sangrado rectal, la pérdida de peso sin motivo aparente, la sensación de que el intestino no se vacía por completo y el cansancio extremo son síntomas suficientes para agendar una consulta médica inmediata, sin importar la edad del paciente.