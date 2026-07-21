Realizar actividad física es de máxima importancia para la salud.

Mantener el corazón sano es uno de los principales objetivos de la actividad física. Entre las diversas opciones disponibles, los especialistas en salud destacan que la natación representa uno de los ejercicios más integrales para fortalecer el sistema cardiovascular y mejorar la circulación.

De acuerdo con la Cleveland Clinic, nadar constituye un entrenamiento aeróbico que permite trabajar la totalidad del cuerpo simultáneamente y proporciona beneficios directos para el corazón, los pulmones y los músculos, además de ser una actividad de bajo impacto.

A diferencia de otros deportes que resultan más exigentes para las articulaciones, el ejercicio en el agua combina resistencia y flotabilidad, lo que minimiza el desgaste del cuerpo mientras se mantiene activo el sistema cardiovascular.

¿Por qué la natación contribuye al fortalecimiento y la protección del corazón?

Los expertos indican que la natación constituye una forma de ejercicio cardiovascular, lo que implica que contribuye a fortalecer el corazón y optimizar su funcionamiento.

De acuerdo con la Cleveland Clinic, nadar de manera regular puede generar diversos efectos beneficiosos sobre la salud cardíaca, entre los cuales se incluyen:

Mejorar los niveles de colesterol

Reducir la presión arterial

Disminuir el riesgo de enfermedades cardíacas

Adicionalmente, estudios mencionados por los especialistas sugieren que aquellos que nadan poseen un 41% menos riesgo de fallecer por enfermedades cardíacas o accidentes cerebrovasculares en comparación con quienes no realizan esta actividad.

Asimismo, el ejercicio acuático puede ser una alternativa adecuada para individuos en proceso de recuperación de ciertas afecciones cardíacas, siempre bajo la supervisión de un profesional médico.

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Cómo optimiza la circulación y refuerza la totalidad del organismo

Otro de los grandes beneficios de la natación es su impacto en la circulación sanguínea. Al movilizar todo el cuerpo contra la resistencia del agua, los músculos trabajan de manera continua y el corazón se ve obligado a bombear sangre de forma más eficiente.

Este proceso contribuye a:

Mejorar el flujo sanguíneo en todo el cuerpo

Fortalecer el sistema cardiovascular

Aumentar la capacidad pulmonar

Además, el agua disminuye el impacto en las articulaciones, lo que convierte a la natación en una actividad idónea para individuos que padecen dolor articular, sobrepeso o movilidad limitada.