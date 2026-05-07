La cirugía robótica ya forma parte del presente de muchos hospitales, pero cada nuevo paso marca una diferencia real para los pacientes. En operaciones complejas, donde cada milímetro cuenta, la tecnología permite reducir la agresión quirúrgica, mejorar la visión del cirujano y acortar procesos de recuperación que antes podían ser más duros. Ese es el contexto del procedimiento realizado por el Cancer Center Clínica Universidad de Navarra, que llevó a cabo la primera cirugía de cáncer de esófago en España con el sistema Da Vinci Single Port. La intervención fue difundida por la propia Clínica Universidad de Navarra, que presentó el caso como un uso pionero de esta tecnología robótica de puerto único. El procedimiento se realizó con el robot Da Vinci Single Port, una plataforma diseñada para abordar cirugías complejas a través de una única incisión. Según la Clínica Universidad de Navarra, este sistema permite introducir cámara e instrumental articulado por un solo acceso, lo que reduce el número de cortes y puede favorecer una recuperación menos dolorosa para el paciente. La operación consistió en una esofagectomía con anastomosis intratorácica para tratar un adenocarcinoma localizado en el tramo distal del esófago. En términos simples, los cirujanos extirparon el tumor y reconstruyeron la continuidad digestiva mediante la reconexión del esófago con el estómago. El equipo combinó especialistas de Cirugía Torácica y Cirugía General y Digestiva, una coordinación clave en este tipo de intervenciones. La complejidad del caso se explica por la propia anatomía. La cirugía del esófago exige trabajar en zonas de difícil acceso, entre el tórax y el abdomen, con estructuras muy sensibles alrededor. La doctora María Rodríguez, directora del Departamento de Cirugía Torácica de la Clínica Universidad de Navarra, sostuvo que el sistema SP permite “minimizar la invasión” y reducir el impacto en la recuperación “manteniendo la calidad oncológica de la cirugía”. El Da Vinci Single Port se diferencia de otros sistemas porque concentra la cámara y hasta tres instrumentos articulados en una sola entrada. La Clínica Universidad de Navarra explica que esa incisión puede medir entre 3 y 5 centímetros, con visión tridimensional de alta definición y un rango de movimiento superior al de la mano humana. La tecnología no reemplaza al cirujano. Lo que hace es ampliar su capacidad de maniobra. El especialista opera desde una consola, con imagen aumentada y movimientos filtrados por el sistema, lo que elimina el temblor natural de la mano. La propia Clínica indica que la cirugía robótica Da Vinci aporta mayor precisión, mejor visualización del campo anatómico y un procedimiento menos invasivo. En este caso, el abordaje subcostal permitió entrar por debajo del diafragma y evitar el acceso entre las costillas. Ese detalle es importante porque puede reducir el dolor asociado a la intervención. La institución señaló que el avance permite plantear cirugías potencialmente menos dolorosas, con menos incisiones y una recuperación más ágil. El cáncer de esófago sigue siendo un tumor exigente desde el punto de vista médico. La Sociedad Española de Oncología Médica explica que los tumores de la unión esofagogástrica se clasifican junto a los tumores de esófago y requieren un abordaje muy preciso por su localización anatómica. La cirugía no fue el primer paso del tratamiento. Según la Clínica Universidad de Navarra, el comité multidisciplinar del Área de Cáncer Gastrointestinal decidió iniciar antes un tratamiento con quimioterapia e inmunoterapia para reducir el tamaño del tumor y afrontar después la intervención en mejores condiciones de seguridad y pronóstico. El avance tampoco debe leerse como una solución automática para todos los casos. La propia institución habla de pacientes con tumores operables y de una tecnología que podrá extenderse a más especialidades y perfiles. Este avance ya se ha aplicado en áreas como Urología y en el tratamiento del cáncer de pulmón, mientras la experiencia acumulada marcará hasta dónde puede llegar su uso en procedimientos digestivos y torácicos. En un país donde la SEOM estima 301.884 nuevos casos de cáncer en 2026, la incorporación de tecnologías menos invasivas no cambia solo el quirófano. También modifica la experiencia posterior del paciente: menos dolor, menos cicatrices, recuperación más rápida y una medicina que intenta llegar al tumor con precisión sin aumentar el coste físico de la operación.