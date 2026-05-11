El hantavirus volvió a encender las alertas sanitarias debido a la rapidez con la que puede agravarse y a la dificultad para reconocer sus primeros síntomas. En muchos casos, las señales iniciales se confunden con un resfrío común o un cuadro gripal leve, lo que retrasa la consulta médica. Se trata de una enfermedad potencialmente mortal transmitida por roedores infectados. El contagio suele producirse al inhalar partículas contaminadas presentes en la orina, saliva o excrementos de ratones, especialmente en espacios cerrados o poco ventilados. Aunque al comienzo puede parecer una gripe más, el hantavirus puede empeorar en cuestión de horas y afectar gravemente los pulmones. Por eso, especialistas recomiendan prestar atención a ciertos síntomas que aparecen tras la exposición. Los síntomas iniciales del hantavirus son muy similares a los de una infección viral común, según detalla la Biblioteca Nacional de Medicina de EE. UU. (NLM, por sus siglas en inglés) a través de su sitio, MedlinePlus. Esto hace que muchas personas no sospechen del peligro en las primeras etapas. Entre las primeras señales aparecen: Uno de los mayores riesgos es que algunas personas experimentan una breve mejoría antes de que la enfermedad avance rápidamente hacia una fase mucho más grave. Después de los síntomas iniciales, el cuadro puede agravarse en apenas uno o dos días. En esta etapa, comienzan los problemas respiratorios. Actualmente, no existe un antiviral específico contra esta enfermedad. Por eso, el tratamiento se basa en asistencia respiratoria, oxígeno y cuidados intensivos para controlar los síntomas. Incluso con tratamiento médico, las estadísticas muestran que la enfermedad tiene una elevada tasa de mortalidad en los casos pulmonares graves. El hantavirus no suele transmitirse entre personas. El principal riesgo aparece por el contacto con ambientes contaminados por roedores infectados. La exposición puede ocurrir al: Los expertos recomiendan extremar precauciones al ingresar a cabañas, galpones o viviendas que estuvieron cerradas durante mucho tiempo.