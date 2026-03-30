El Ministerio de Movilidad e Infraestructura de la Ciudad de Buenos Aires anunció una serie de cortes totales y desvíos programados en autopistas y puentes que se extenderán durante ocho horas, desde la noche de este lunes 30 de marzo hasta la madrugada del martes 31. Los cortes nocturnos responden al avance de obras estructurales que buscan mejorar la conectividad, la seguridad vial y la fluidez del tránsito en algunos de los accesos más congestionados de la Ciudad. Las tareas, a cargo de Autopistas Urbanas (AUSA), incluyen el hormigonado de nuevos puentes y peatonales, renovación de calzadas, trabajos hidráulicos y la ampliación de colectoras. Desde el Gobierno porteño explicaron que la elección de la franja horaria nocturna apunta a reducir el impacto en la circulación diaria, aunque se prevén desvíos debido a la magnitud de los trabajos. Uno de los principales cortes será en la autopista Illia, que permanecerá cerrada en sentido norte desde las 22:00 de este lunes hasta las 06:00 del martes. La restricción también alcanzará a la avenida Intendente Cantilo y al Paseo del Bajo, a la altura de Retiro, lo que afectará especialmente la circulación hacia la zona norte del Área Metropolitana. Como consecuencia, el tránsito pesado será desviado por la avenida Costanera, para luego reincorporarse a Cantilo después del Puente Labruna. En tanto, quienes se dirijan hacia el norte podrán optar como alternativas por las avenidas Figueroa Alcorta o Del Libertador. En sentido contrario, hacia el centro porteño, la autopista Illia y la avenida Lugones funcionarán con normalidad. Además, permanecerán cerrados los puentes Labruna y Scalabrini Ortiz, a la altura de Parque Norte. Esto impactará en la salida habitual hacia el Aeroparque Jorge Newbery y la avenida Costanera, por lo que se recomienda continuar hasta la salida de la avenida Sarmiento. También seguirá inhabilitada la salida desde Cantilo hacia avenida Udaondo, que permanecerá cerrada hasta mediados de abril debido a trabajos finales en la estructura de hormigón. Como opciones, los conductores podrán salir antes, en la zona de Parque Norte, o continuar hasta el Parque de los Niños. En el sur de la Ciudad, la autopista Dellepiane quedará cerrada este lunes desde las 22:00 y durante aproximadamente siete horas en sentido a la provincia, por el hormigonado de un nuevo puente vehicular y peatonal a la altura de la calle Río Negro. Durante ese lapso, el tránsito con destino al Aeropuerto Internacional de Ezeiza deberá desviarse por la avenida Argentina, continuar por Larrazábal y luego por Eva Perón. En tanto, quienes circulen desde la autopista 25 de Mayo podrán evitar la zona tomando la autopista Perito Moreno, la avenida General Paz y la autopista Riccheri, o bien utilizar avenidas alternativas como Independencia, Alberdi y General Paz. El martes 31 de marzo por la noche, en el mismo horario, se repetirá el cierre de la autopista Dellepiane, pero esta vez en sentido al centro, entre General Paz y avenida Argentina. En ese caso, se podrá ingresar a la autopista desde las subidas de avenida Argentina, Escalada o Lacarra, para luego empalmar con la autopista 25 de Mayo. A estas restricciones se suman cierres parciales ya vigentes desde el 21 de marzo, como el del Bajo Puente Larrazábal sobre avenida Argentina, y nuevos cortes en colectoras y calles linderas por renovación de calzadas, veredas y obras hidráulicas en la cuenca del arroyo Cildáñez. En este contexto, las líneas de colectivo 50, 56, 86, 101 y 117 modificarán temporariamente sus recorridos. El Gobierno de la Ciudad informó que habrá cartelería informativa y mapas con los desvíos sugeridos para facilitar la movilidad durante las obras.