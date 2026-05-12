El Gobierno y las autoridades de Bogotá, Soacha y Cundinamarca confirmaron el inicio del proceso de licitación para construir el puente sobre el canal Tibanica, una megaobra que conectará la avenida Terreros, en Ciudad Verde, con la avenida Ciudad de Cali, en la localidad de Bosa. El proyecto tendrá una inversión superior a los 118.000 millones de pesos y busca descongestionar el tránsito en el corredor sur de la capital. La infraestructura es considerada estratégica para la Región Metropolitana Bogotá-Cundinamarca porque permitirá una nueva entrada y salida entre Soacha y Bogotá, reduciendo tiempos de viaje y mejorando la movilidad de cientos de miles de habitantes que hoy dependen casi exclusivamente de la Autopista Sur. El puente Tibanica tendrá una longitud de 87 metros y un ancho cercano a los 50 metros. La estructura contará con cuatro carriles para tráfico mixto, dos en cada sentido, además de espacios exclusivos para peatones y bicicletas. El proyecto también contempla nuevas conexiones viales y obras complementarias para facilitar el flujo vehicular entre ambos municipios. Entre las intervenciones más importantes aparecen: Con estas obras, las autoridades esperan disminuir la congestión diaria que afecta a miles de conductores y usuarios del transporte público en el ingreso sur de Bogotá. La nueva conexión vial permitirá aliviar la presión sobre la Autopista Sur, uno de los corredores más colapsados del país. Según las autoridades, cerca de 250.000 habitantes de Soacha y Bosa se verán beneficiados directamente con la obra, aunque el impacto regional alcanzaría a más de un millón de personas. El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, explicó que actualmente muchos ciudadanos deben tomar varios transportes para llegar a Bogotá, especialmente quienes viven en sectores periféricos de Soacha. Por su parte, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, aseguró que el acuerdo alcanzado marca “un hito histórico” para la integración entre Bogotá y Cundinamarca, destacando además el proceso de diálogo adelantado con la comunidad indígena Muisca de Bosa. El convenio financiero será asumido por varias entidades públicas de la región. Bogotá realizará el mayor aporte económico para sacar adelante el proyecto. La distribución de recursos quedó así: Parte de los recursos ya fueron girados desde 2025, mientras que los desembolsos restantes se realizarán entre 2026 y 2027. Tras finalizar el proceso de consulta previa con la comunidad indígena Muisca de Bosa, las autoridades confirmaron que el proyecto quedó habilitado para iniciar formalmente la etapa licitatoria. El Instituto de Infraestructura y Concesiones de Cundinamarca (ICCU) será la entidad encargada de abrir la licitación de la obra y de la interventoría durante el primer semestre de 2026. Para poder ejecutar el proyecto se requieren 24 predios. Según la información oficial, 23 ya están disponibles y el restante continúa en proceso de adquisición. El puente Tibanica representa el primer paso para avanzar en la Fase IV de TransMilenio hacia Soacha, uno de los proyectos más esperados por los habitantes del municipio. La conexión con la avenida Ciudad de Cali permitirá integrar futuras rutas alimentadoras del Metro de Bogotá y fortalecer la movilidad regional entre la capital y Cundinamarca. El alcalde de Soacha, Víctor Julián Sánchez, aseguró que esta infraestructura ayudará a mejorar la calidad de vida de miles de familias que diariamente pierden varias horas en desplazamientos. Las autoridades también resaltaron que el proyecto se convirtió en un ejemplo de articulación regional entre Bogotá, Soacha y Cundinamarca para sacar adelante obras de alto impacto en movilidad e integración territorial.