Abril llegará con nuevos ajustes en distintos servicios, aunque el impacto más visible se sentirá en el transporte público, que volverá a registrar una actualización en las tarifas de colectivos tanto en la provincia de Buenos Aires como en la Ciudad. De acuerdo con estimaciones privadas, el índice de marzo podría ubicarse por encima del 3%, mientras que el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central proyectó una variación cercana al 2,5%. A partir de abril entrará en vigencia un nuevo esquema tarifario para los colectivos urbanos e interurbanos de la provincia de Buenos Aires. La actualización se aplicará con la fórmula que combina el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de febrero más un adicional del 2%. Con esta modificación, el boleto mínimo con SUBE registrada pasará de $ 832,57 a $ 873,37. Tarifas con SUBE registrada Para quienes no tengan la tarjeta SUBE registrada, el costo será considerablemente mayor. Tarifas sin SUBE registrada En la Ciudad de Buenos Aires (CABA) también se aplicará una actualización en los boletos de las líneas que operan dentro del distrito. El esquema tarifario quedará de la siguiente manera: Además del transporte, abril traerá ajustes en distintos servicios. En el caso de los alquileres, los contratos que todavía se rigen por la antigua Ley de Alquileres tendrán una actualización del 33,3%, según el Índice de Contratos de Locación (ICL). Por su parte, los acuerdos firmados bajo la ley más reciente y que se actualizan con la fórmula Casa Propia registran un índice de 47,64%. Las prepagas también aplicarán incrementos en las cuotas, con subas que alcanzarán hasta el 2,9%, porcentaje similar a la inflación registrada en febrero según el INDEC. En tanto, las tarifas de luz aumentarán hasta 17% y el servicio de agua tendrá un ajuste del 4% durante el mes. Con este nuevo escenario, el transporte se suma a la lista de servicios que tendrán modificaciones en sus valores y que seguirán marcando el pulso del gasto cotidiano para millones de usuarios.