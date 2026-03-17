La Ciudad de Buenos Aires avanza con una obra clave para aliviar uno de los puntos más críticos del tránsito. Se trata de un nuevo sistema de circulación conocido como “anillo”, que busca recortar significativamente los tiempos de viaje en horas pico. El proyecto apunta a transformar la conectividad en sectores donde hoy se generan demoras frecuentes, con la promesa de reducir hasta un 50% el tiempo que tardan los conductores en atravesar esa área. La intervención se desarrolla en el norte de la Ciudad de Buenos Aires, en un punto donde confluyen avenidas de alto tránsito y cruces ferroviarios que históricamente generaron cuellos de botella. El nuevo anillo unirá la calle La Pampa, desde la avenida Figueroa Alcorta hasta la Costanera Norte. Así, se buscará mejorar la circulación de la zona en el cruce de la Autopista Arturo Illia y las vías del tren Belgrano Norte El plan contempla la construcción de pasos bajo nivel, nuevas conexiones entre avenidas y carriles que permitirán descomprimir los cruces más conflictivos. Además, se incorporarán mejoras en la señalización, semaforización inteligente y accesos más directos hacia zonas clave, como el corredor costero y los principales ejes del norte porteño. El diseño del “anillo” permitirá que los vehículos puedan rodear el área sin necesidad de atravesar intersecciones congestionadas, lo que agilizará notablemente la circulación. La obra contempla una inversión de más de $ 50.000 millones para la construcción de un túnel doble mano para el tránsito vehícular y un puente peatonal, denominado como “Anillo La Pampa”. Uno de los principales objetivos de la obra es reducir los tiempos de traslado en horas pico. Según estimaciones oficiales, el nuevo esquema permitirá que muchos recorridos se realicen en la mitad del tiempo actual. El proyecto forma parte de un plan más amplio de infraestructura urbana que busca mejorar la movilidad en distintos puntos de la ciudad. La obra inició en enero de 2026 y se estima que tenga un plazo de ejecución de aproximadamente 20 meses.