Tévez y los errores arbitrales: cuánto impactan en el fútbol

La organización del fútbol argentino no escapa a los males de época que una inmensa minoría anhela dejar atrás. En el centro de las críticas están los árbitros que imparten justicia (inmediata) en el campo de juego.

Las discusiones por errores arbitrales se remontan al siglo pasado, cuando Julio H. Grondona reinaba en la Asociación del Fútbol Argentino (AFA.).

El arribo de las nuevas tecnologías, léase VAR: (Video Assistant Referee), ha logrado disminuir el margen de error. Sin embargo, partido tras partido, ante fallos equivocados, los hinchas reclaman mayor eficiencia y transparencia. Por causa de la turbulencia emocional de los futboleros (todos quieren ganar a cualquier precio), sólo se pone atención en el resultado del juego, sin ver las implicancias económicas.

Las acusaciones de Carlos Tévez

Tras el partido Barracas Central vs. Independiente (2-2), el DT del "rojo" criticó duramente al árbitro Pablo Dóvalo: "Lo hablé con ellos antes del partido. Les dije que jugábamos contra 14. Lo sabíamos. Es muy difícil y muy notorio porque venimos diciendo que Pablo con Barracas tiene antecedentes... es como que un chorro te avise que te va a robar".

Consultado, Dóvalo respondió: "No escuché las declaraciones de Tévez. Pero puede decir lo que quiera, hablar es gratis. Le saqué la tarjeta (amarilla) que consideraba, el VAR me confirmó la decisión".

Las declaraciones del DT provocaron una guerra de tuits en la que participó el tesorero de A.F.A., Pablo Toviggino.

Por cartaa documento, el árbitro intimó a Tévez a ratificar o rectificar sus dichos,

"No le debo nada a nadie. Si tengo que hablar con Tapia lo haré como siempre que hemos hablado. Y con Toviggino y Dóvalo lo arreglamos de manera personal, en Twitter [X], en la Justicia o donde ellos quieran" disparó Tévez.

En las últimas horas, una carta documento del árbitro intimándolo a ratificar o rectificar sus dichos, mereció la siguiente respuesta del ex futbolista de Boca Juniors vía X: "Ay Pablito Pablito...No hagamos perder tiempo a los abogados y decime dónde te mando el sobre".

El historial de Dóvalo según el diario La Nación: dirigió 24 partidos a Barracas Central (cuyo estadio lleva el nombre del presidente de AFA: Claudio "Chiqui" Tapia): con 11 ganados, 10 empates y sólo 3 derrotas, lo que equivale al 61% de puntos obtenidos.

La jugada clave

A los 19 minutos el delantero Alexis Domínguez, (quien minutos más tarde sería autor del segundo gol de Barracas Central), cruzó con violencia a Iván Marcone. Según la mirada de Miguel Scime: "En las repeticiones se pudo ver la marca que los tapones de los botines de Domínguez dejaron en la pierna del volante del Rojo. Para sorpresa, Pablo Dóvalo sacó solo amarilla y tampoco recibió el llamado del VAR que estuvo a cargo de Luis Lobo Medina". El exdirector de Formación Arbitral de la AFA y exinstructor CONMEBOL-FIFA agregó: "A juzgar por las imágenes, el futbolista de Barracas Central mereció tarjeta roja porque la entrada debe ser configurada como una impetuosidad alta. Esto se debe a que el punto de contacto es sobre una parte donde provoca que el físico del adversario corra un serio riesgo".

Otras voces

"El fútbol argentino merece otro trato desde este lado, porque sino dudamos de todo. Entonces si dudamos de todo... porque te dan este árbitro ya empezamos a protestar o estamos agazapados parados de mano a ver si te cagan o no. El fútbol campeón del mundo merece otra cosa", apuntó Cristian "Kily" González (DT de Unión de Santa Fe) en diálogo con TyC Sports.

"No me gusta verlo a Carlitos así como lo vi. Lo conozco, es un tipo con pasión, adrenalina, es efusivo. Hay veces que hay cosas que son claras. No queremos que nos regalen cosas, pero que no te caguen" concluyó González.

Eduardo Domínguez (DT de Estudiantes de La Plata) también dio su opinión: "¿Le creen a la policía? ¿Le creen a un juez? ¿Se cree en la justicia en el país? No se cree, ¿y vamos a creer en un árbitro? Es la justicia del partido, el que imparte justicia es el árbitro. Siempre vamos a pensar mal, porque el argentino piensa mal porque hicieron los políticos muchas cosas mal y todos colaboramos a que siga así".

Las críticas de Tévez fueron cuestiondas por algunos de sus colegas.

Los errores arbitrales

Los errores "no forzados" de los árbitros de fútbol han sido objeto de diversos estudios. Nadie duda de su incidencia más allá del resultado apreciable en terreno de juego.

En un mundo globalizado e hiperconectado, la industria del fútbol (y del deporte en general) necesita de niveles altos de ciertos valores básicos: imparcialidad, profesionalidad, integridad y transparencia en la aplicación de las reglas del juego.

El profesor en Filosofía del Derecho, José Luis Pérez Triviño, valora los aportes de "behavioral sciences" ("ciencias conductuales") que estudian el comportamiento humano, tales como sociología, antropología, psicología, psiquiatría, derecho, economía, biología, historia.

Desde esa perspectiva, Pérez Triviño en un artículo publicado en Iusport.com sostiene: "Los árbitros, como personas que son, no están exentas de cometer errores sistemáticos, entre los que destacan los sesgos:

Hacia el equipo de casa.

De discriminación.

De la reputación de los jugadores.

De las decisiones previas.

Independiente volvió a ser perjudicado por el árbitro en el partido ante River.

Y agrega: "Otra percepción generalizada entre los aficionados es la falta de uniformidad de las decisiones adoptadas por los árbitros respecto de jugadas idénticas o similares.generando entonces, dudas acerca de la precisión y justicia de su labor".

Cómo medir el impacto en la economía de los clubes

Un penal no cobrado, una expulsión injustificada, un gol anulado, un gol viciado por infracción previa o fuera de juego, éstas y muchas otras situaciones del juego condicionan el resultado de un partido. Desde hace más de una década, es tendencia entre los analistas que el error arbitral no debe considerarse como un "gaje propio del oficio" ni tampoco una simple contingencia del juego.

A partir del 2018, la FIFA dio vía libre a la implantación del VAR como complemento del juez de campo (Programa de Ayuda y Aprobación de la Implantación del VAR).

La polémica actual radica en que al duplicarse la cantidad de ojos mediante la asistencia tecnológica, el margen de error debería ser igual a 0 o casi nulo, medido por centésimas.

Un estudio realizado por la Universidad Pontificia Comillas (Madrid, 2020), evaluó el impacto en los nuevos modelos de negocio que más ingresos proporcionan a un club de fútbol y su relación con el VAR. Entre las conclusiones se destacan: (1) el 25% de los ingresos que LaLiga española reparte entre 20 clubes están directamente relacionados por los resultados y la tabla de posiciones (mérito deportivo); (2) otro 25% de los ingresos surge de la capacidad de espectadores de cada estadio, cantidad de abonados y aficionados del club (recaudación).

Los resultados de los partidos inciden en el volumen de ingresos de cada club (derechos de TV; marketing deportivo; sponsors; premios extras;), que aumentan según la posición en la tabla al finalizar cada torneo. Estos mayores ingresos también alcanzan a primas, sueldos y premios del plantel de futbolistas, auxiliares y cuerpo técnico.

Es sabido que un equipo que clasifica a los play off (Copa de la Liga Argentina) y luego escala a cuartos de final, semifinal o final genera más audiencia, más abonos, más ingresos por derechos de TV y más recaudación en cada una de sus unidades de negocio. El factor de multiplicación es mucho mayor si el equipo clasifica para las copas continentales (Sudamericana y Libertadores).

En tanto, el panorama es absolutamente negativo para las finanzas del club que sólo da pelea para no caerse por el precipicio a la segunda división. De ahí, la importancia que las decisiones de los árbitros sean justas en tiempo real, desterrando el mito popular que sólo augura el éxito a los que corren "con el caballo del comisario".

¿Será posible algún día? Para cuantificar el verdadero impacto económico debería publicarse junto al balance general de la Liga Profesional de Fútbol (LPF), el porcentaje de las pérdidas que cada uno de los clubes perjudicados le adjudica a los errores arbitrales. Y siguiendo con esta propuesta aspiracional a favor del cambio, la AFA debería resarcir a los clubes mediante un sistema de cuentas claras por cada punto frustrado y además, idear un plan para evitar que se repitan, con más capacitación y formación arbitral; más inversiones en el equipamiento del VAR.