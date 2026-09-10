Un importante supermercado ofrece 30% de descuento con Cuenta DNI durante septiembre.

Cuenta DNI, la billetera digital de Banco Provincia, incorporó una nueva función que permite realizar pagos sin contacto desde el celular y acceder a diferentes promociones. Entre ellas, se destaca un 30% de descuento en Coto todos los jueves, sin tope de reintegro.

La nueva herramienta utiliza tecnología NFC, que permite convertir el teléfono en un medio de pago y realizar compras sin necesidad de utilizar efectivo ni llevar las tarjetas físicas.

La promoción está disponible para quienes tengan una tarjeta Visa Débito de Banco Provincia habilitada para pagos NFC. El descuento se aplica automáticamente en la caja al realizar una operación válida.

Además, el 30% de descuento se aplica sobre el total de la compra, por lo que alcanza todas las categorías de productos del supermercado, incluidas carnes, lácteos, artículos de limpieza y productos de consumo diario.

Cuenta DNI: cómo funciona el 30% de descuento en Coto

El beneficio permite obtener un 30% de descuento en Coto todos los jueves, sin tope de reintegro, siempre que el pago se realice sin contacto mediante NFC y con una tarjeta Visa Débito habilitada.

Además de esta promoción, la nueva modalidad de pago permite acceder a otros beneficios de Visa y conservar las promociones vigentes de Banco Provincia para las tarjetas de crédito y débito de la entidad.

Entre las principales ventajas de utilizar el celular para pagar se encuentran:

Comodidad: no es necesario llevar efectivo ni tarjetas físicas.

Rapidez: alcanza con acercar el celular al lector del comercio.

Seguridad: la operación cuenta con validación biométrica y tecnología NFC.

Beneficios: permite acceder a promociones y descuentos disponibles para los pagos sin contacto.

Cuenta DNI permite viajar gratis en subte y colectivos del AMBA

Para comenzar a utilizar esta modalidad es necesario tener instalada la última versión de Cuenta DNI en un dispositivo Android.

El procedimiento para activar la función es el siguiente:

Ingresar a Cuenta DNI: desde la pantalla principal, seleccionar Tarjetas dentro de Otras funcionalidades. Elegir una tarjeta: seleccionar la tarjeta de débito o crédito que se quiera utilizar para realizar pagos NFC. Activar NFC: ingresar al menú de opciones de la tarjeta y tocar Activar para pagos NFC. Aceptar los términos y condiciones: marcar la casilla correspondiente y presionar Continuar. Confirmar la identidad: realizar la validación mediante la huella digital u otro método de seguridad. Esperar la validación: la aplicación verificará los datos de la tarjeta en pocos segundos.

Una vez completado el proceso, la tarjeta quedará habilitada para realizar pagos sin contacto.

Cuenta DNI permite viajar gratis en subte y colectivos del AMBA Banco Provincia.

Cómo pagar con NFC desde el celular

Con la función activada, realizar una compra es sencillo. Desde la pantalla principal de Cuenta DNI hay que seleccionar Pagar con NFC, acercar el celular al lector del comercio y completar la operación utilizando la tarjeta predeterminada.

En caso de utilizar esta modalidad por primera vez, será necesario seleccionar Cuenta DNI como aplicación de pago predeterminada.

Por el momento, la funcionalidad está disponible únicamente para tarjetas Visa y dispositivos con sistema operativo Android.

Además del descuento en Coto, Banco Provincia informó otros beneficios para quienes utilicen Visa sin contacto, entre ellos 100% de reintegro en el pasaje de subte, Premetro y colectivos adheridos del AMBA, con un tope mensual de $10.000 por tarjeta.

También hay 10% de reintegro en comercios gastronómicos del Movistar Arena, con un tope de $5.000 por tarjeta al mes, y 20% de descuento todos los días en Mocha Latte y Mocha Frappuccino de Starbucks, pagando con Visa sin contacto desde el celular.