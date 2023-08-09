El trámite para solicitar la licencia de conducir ahora tendrá un nuevo requisito. La provincia de Buenos Aires (PBA) exigirá a todos los conductores que tramiten el Domicilio Vial Electrónico (DVE).

En la misma línea, la diligencia es requisito para realizar la Verificación Técnica Vehicular (VTV), renovar el registro y resolver multas de tránsito.

¿Cuál es el nuevo trámite clave para solicitar la licencia de conducir?

El DVE es una casilla de correo electrónico en la cual el conductor recibirá todo tipo de comunicaciones que estén relacionados con la licencia de conducir, la VTV y las multas de tránsito que deban pagar.

Fue reglamentada a través de la Resolución 125/2023 y el Ministerio de Transporte la utilizará para avisar citaciones e intimidaciones . Además, el titular será notificado cuando deba renovar el registro.

Desde la cartera indicaron que la DVE tiene como objetivo " mejorar y agilizar los tiempos en los procesos administrativos “.

¿Quiénes deben sacar la DVE y quiénes están exentos?

La normativa vigente señala que todos los conductores entre 18 y 70 años deberán tramitarlo, ya que es requisito excluyente para utilizar la licencia y resolver diligencias.

Solo quedan exentos los adultos mayores de 70 años, quienes podrán continuar sus trámites sin tramitar la casilla de correo .

¿Qué pasa si no tramito el DVE?

Los conductores que no tramiten la DVE no podrán renovar la licencia renovar la VTV o resolver multas de tránsito. Además, se aplicará una multa que se mide en Unidades Fijas (UF).

La sanción económica tomará como referencia el precio del litro de nafta de mayor octanaje estipulado en el Automóvil Club Argentino de la Plata. En la laprovincia de Buenos Aires ascendería a una multa que iría desde los $68.850 hasta $229.500.

¿Qué otros requisitos tiene el DVE?

La normativa también exige a los conductores a mantener actualizados los datos del DVE e informar todos los cambios realizados en el mismo. Al modificar la información, u.

Además, el no hacerlo " no podrá invocarse para alegar la nulidad de los avisos, citaciones, intimaciones, notificaciones y/o comunicaciones cuando las mismas se hubieran realizado de conformidad con los lineamientos establecidos en la presente y los datos brindados durante el registro“.

¿Cómo tramitar el DVE?

Los conductores que deban realizar este trámite deberán seguir los siguientes pasos:

Ministerio de Transporte a través de este Acceder a la página web dela través de este link

Acceso Usuarios “; Una vez que entre, figurará un cartel sobre el DVE el cual deberá hacer clic en "“;

Para ingresar podrá usar la Clave Fiscal de la AFIP , la Clave de Seguridad Social de la ANSES o la Clave de Gestión Documental Electrónica Buenos Aires (GDEBA);

Rellenar el formulario con los datos requeridos y presionar " Registrarme “;

Revisar el correo electrónico y ver que llegó un mensaje de confirmación y activar la cuenta;

Luego de que se presione el link , será redirigido a una página que mostrará el mensaje “Tu cuenta ha sido activada con éxito”,

Finalmente, entrar al siguiente link e ingresar. Deberá poder tener acceso al DVE personal.

Por el momento el trámite de la casilla de correo solo puede realizarse de manera online. Sin embargo, desde la cartera de Transporte indicaron que más adelante podrá hacerse de manera presencial.