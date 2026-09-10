Vía Navegable Argentina (VNA) inició formalmente sus operaciones al frente de la Vía Navegable Troncal (VNT), infraestructura estratégica por la que circula aproximadamente el 80% de las exportaciones del país. El comienzo de la nueva concesión contempla una reducción en la tarifa de peaje, que pasa de u$s 4,30 a u$s 3,80.

La principal ruta fluvio-marítima del comercio exterior argentino entró formalmente en una nueva etapa, luego de que el Gobierno nacional adjudicara por 25 años la concesión de la hidrovía al consorcio integrado por la empresa belga Jan De Nul y la argentina Servimagnus. Esto contemplará un plan de modernización tecnológica y de infraestructura financiado con una millonaria inversión del concesionario.

Menos peaje y obras en marcha

El inicio de la gestión privada trajo consigo la rebaja tarifaria ya anunciada para el peaje de la Vía Navegable Troncal. En paralelo, comenzaron a correr los plazos para las obras requeridas.

La nueva concesión apunta a adaptar el río a las necesidades actuales y futuras del comercio exterior y de los productores argentinos. El plan incluye obras de profundización y mejoras integrales para el sistema logístico de los exportadores.

Durante los primeros meses se realizarán los estudios técnicos y ambientales necesarios. Después llegará la profundización de los ríos De la Plata y Paraná, junto con la incorporación de Entre Ríos a la Vía Navegable Troncal, a través de la apertura y el mantenimiento del Paraná Guazú, el Paraná Bravo y el Pasaje Talavera.

Hidrovía: el gobierno finalizó la transición hacia una nueva concesión privada. Foto: gentileza.

Cámaras, radares y seguimiento satelital

El concesionario sumará tecnología nueva: cámaras, radares y un sistema digital de seguimiento de caudales y mareas. Esa información resultará clave para una navegación más eficiente y segura en toda la traza.

Es así que el Gobierno dio por terminada la etapa de administración estatal del principal corredor fluvial del comercio exterior argentino y abrió paso a un esquema de inversión privada.

De esta forma, el Estado delega en el mercado una inversión que ningún gobierno había logrado concretar en las últimas décadas. Se trata de una concesión a riesgo empresario, en la que el concesionario recupera lo invertido a través del cobro del peaje.

Más comercio y baja de costos logísticos

El arranque de la nueva concesión destraba uno de los principales reclamos del sector productivo argentino. El Gobierno nacional adelantó que seguirá trabajando en el desarrollo de las vías navegables de todo el país, en favor del comercio, la baja de costos logísticos y el impulso a la competitividad.

Vía Navegable Argentina asumió la gestión, operación, mantenimiento y desarrollo de la Vía Navegable Troncal con el objetivo central de conectar a la Argentina con los mercados internacionales y garantizar una navegación segura, eficiente y sostenible.