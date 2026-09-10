Obtener una licencia de conducir en Estados Unidos implica cumplir con una serie de requisitos que pueden variar según el estado y el tipo de credencial solicitada.

Los requisitos más frecuentes son pruebas de identidad, residencia y estatus migratorio, así como también un Número de Seguro Social en determinadas situaciones.

¿En qué casos exigen Número de Seguro Social para emitir una licencia de conducir?

El Número de Seguro Social (SSN) puede formar parte de los requisitos para obtener una licencia de conducir en Estados Unidos, pero las condiciones exactas dependen de cada estado y sus departamentos de vehículos motorizados.

En el caso de una licencia de conducir o identificación que cumpla con los estándares REAL ID, la normativa federal exige acreditar el Número de Seguro Social. Entre los comprobantes que pueden utilizarse pueden aparecen la tarjeta del Seguro Social, un formulario W-2 o un comprobante de pago que incluye el SSN. El estado debe verificar el número presentado con la Administración del Seguro Social (SSA).

Solamente pueden ser excluidos de esta norma quienes no sean elegibles para que se les asigne un número del Seguro Social.

El Número de Seguro Social (SSN) puede formar parte de los requisitos para obtener una licencia de conducir en Estados Unidos, pero las condiciones exactas dependen de cada estado y sus departamentos de vehículos motorizados. New York State DMV | El Cronista

¿Cuál es la diferencia entre una licencia de conducir estándar y una que cumpla con REAL ID?

La principal diferencia está en que la REAL ID puede utilizarse como identificación federal. Una licencia estándar permite conducir legalmente en Estados Unidos, pero no cumple con los estándares federales de seguridad establecidos por la Ley REAL ID.

Una licencia REAL ID, en cambio, cumple requisitos federales adicionales de verificación de identidad, residencia, Seguro Social y estatus legal. Habitualmente puede reconocerse porque incorpora una estrella en la parte superior de la tarjeta.

¿Qué permite la REAL ID?

Para abordar vuelos comerciales sujetos a controles federales, el pasajero debe presentar una REAL ID o alguna otra identificación aceptada por la TSA, como un pasaporte.