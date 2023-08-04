La provincia de Buenos Aires (PBA) exigirá desde agosto a todos los conductores la tramitación del Domicilio Vial Electrónico (DVE) para diligencias como la Verificación Técnica Vehicular (VTV), la licencia de conducir o resolver multas de tránsito.

A través de la Resolución 125/2023, el Ministerio de Transporte bonaerense decretó que la casilla electrónica será obligatoria para realizar cualquier gestión.

Trámites Alerta conductores: cómo es la pregunta de la muerte para sacar el registro que pocos contestan bien

Trámites Atención conductores: cambia la prueba para sacar la licencia de conducir

DVE: ¿qué es y para qué sirve?

El DVE es un espacio virtual que funcionará como una casilla de correoelectrónico en donde el conductor recibirá todas las comunicaciones relacionadas a los trámites de la licencia de conducir.

El Ministerio de Transporte bonaerense se notificará para dar avisos, intimidaciones, citaciones , entre otras. Además, cuando el registro esté próximo a vencer o deba realizar la VTV.

Jorge D´onofrio, titular a cargo de la cartera de Transporte, aseguró que la medida " mejorará y agilizará los tiempos en los procesos administrativos “.

¿Quiénes están obligados a tramitar la DVE?

La normativa estipula que todos los conductores están obligados a tramitar la DVE, ya que es un documento necesario para realizar trámites relacionados con la licencia de conducir.

Sin embargo, se exceptúan los adultos mayores de 70 años. Este grupo podrá continuar las diligencias del registro de manera habitual y sin tramitar la casilla electrónica .

Actualización ANSES, ¿de cuánto es el aumento estimado para Jubilados, pensionados y Asignaciones?

Incrementos Aumento ANSES: ya se conoce el segundo dato para anunciar la actualización, ¿cuándo es la fecha clave?

¿Cómo se saca el Domicilio Vial Electrónico?

El DVE es obligatorio para todos los conductores que deban realizar trámites relacionados con renovar la VTV, sacar la licencia por primera vez y hacer diligencias respecto a infracciones de tránsito.

La casilla electrónica podrá ser dada de alta solo con el DNI y de esta forma:

Ministerio de Transporte a través de este Ingresar a la página web dela través de este link

Acceso Usuarios “; Una vez que acceda, figurará un cartel sobre el DVE el cual deberá clickear en "“;

Para identificarse podrá usar la Clave Fiscal de la AFIP , la Clave de Seguridad Social de la ANSES o la Clave de Gestión Documental Electrónica Buenos Aires (GDEBA);

Completar el formulario con los datos requeridos y presionar " Registrarme “;

Verificar que en el correo electrónico que llegó un mensaje de confirmación y activar la cuenta;

Una vez que se presione el link , será redirigido a una página que mostrará el mensaje “Tu cuenta ha sido activada con éxito”,

Luego, entrar al siguiente link e ingresar. Deberá poder tener acceso al DVE personal.