El Gobierno nacional liderado por el presidente Javier Milei busca impulsar la reforma laboral que se debatirá en el Congreso de la Nación y tendrá varios cambios en el mundo del trabajo. Entre ellas se encuentran las indemnizaciones, el banco de horas, los despidos, los regímenes especiales y las vacaciones. El propósito de la reforma laboral es modernizar la normativa vigente en el mundo del trabajo. Sin embargo, su redacción trajo muchas protestas de parte de distintos gremios de trabajadores, lo cual la convierte en uno de los temas más tensos de la agenda nacional este año. Este miércoles 11 de febrero se debatirá la media sanción en el Congreso y en las calles, la Confederación General del Trabajo (CGT) convocó a una movilización masiva en rechazo a los cambios propuestos. Por su parte, ATE convocó a un paro nacional. El artículo 154 de la reforma laboral propuesta por Javier Milei señala que se deberá conceder el goce de vacaciones de cada año dentro del período comprendido entre el 1 de octubre y el 30 de abril del año siguiente. En este sentido, las partes podrán disponer del goce de vacaciones fuera del período. Además, el empleador y el trabajador podrán convenir un fraccionamiento del período vacacional; sin embargo, debe ser en un tramo no inferior a 7 días. En el caso de que las vacaciones no se otorguen de manera simultánea a la totalidad de los trabajadores del establecimiento, “el empleador deberá organizarlas de tal manera que cada trabajador goce de sus vacaciones al menos una vez cada tres años durante la temporada de verano. En el caso de que las vacaciones del trabajador sean interrumpidas por enfermedad informada por el trabajador en tiempo, deberá reincorporarse a su puesto al finalizar el período originalmente prevista para el goce de las vacaciones. Por otro lado, en el caso de continuar imposibilitado por enfermedad, podrá hacerlo una vez concluido el lapso de suspensión. “El saldo de días de vacaciones no gozados deberá ser reprogramado conforme a lo establecido en los párrafos precedentes”, señala el artículo. En resumen, la reforma laboral tendrá fraccionamiento de las vacaciones, el período de goce de vacaciones y la reprogramación de las vacaciones en caso de enfermedad. Todos estos puntos se debatirán este miércoles en el Congreso de la Nación y el Gobierno nacional buscará la media sanción.