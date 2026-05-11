Con la publicación de la reforma secundaria en el Diario Oficial de la Federación, el gobierno activó el reloj que llevará a una jornada laboral de 40 horas por semana en un plazo de cuatro años. No es un proyecto ni una promesa: es ley vigente, con fechas concretas, obligaciones para los patrones y protecciones expresas para los trabajadores. Quienes tienen un empleo formal ya pueden exigir que se cumpla, y quienes dirigen una empresa tienen hasta enero de 2027 para estar listos. La transición no ocurre de golpe. La ley establece una reducción progresiva que arranca el 1 de enero de 2027, cuando la jornada laboral pasará de 48 a 46 horas. A partir de ahí, los recortes continuarán de forma gradual hasta que en 2030 quede establecida definitivamente la semana laboral de 40 horas. Durante todo ese proceso, la legislación es clara en un punto que fue de los más debatidos: ningún trabajador puede ver reducido su salario ni perder prestaciones como resultado de la disminución de horas. El objetivo declarado de la reforma es trabajar menos tiempo sin ganar menos dinero. Las empresas tienen desde ahora hasta finales de 2026 para reorganizar turnos, ajustar contratos y rediseñar sus operaciones. Siete meses que, para muchos sectores, representarán un desafío logístico considerable. Uno de los cambios más concretos y de mayor impacto inmediato es la obligación de implementar sistemas electrónicos de registro de jornada. A partir del 1 de enero de 2027, todas las empresas deberán contar con mecanismos digitales que documenten entradas, salidas y horas trabajadas de cada empleado. El objetivo es reducir los abusos en los horarios, dar mayor transparencia al pago de horas extra y facilitar las inspecciones laborales. Para quienes no cumplan, las sanciones económicas van desde poco más de 29,000 pesos hasta cerca de 586,000 pesos, según la gravedad de la falta y el tamaño de la empresa. En paralelo, la reforma introduce una nueva lógica para distribuir el tiempo de trabajo. Las ocho horas diarias dejan de ser un límite fijo y se convierten en una referencia flexible: los horarios podrán ajustarse por acuerdo entre patrón y trabajador, lo que abre la puerta a jornadas más largas ciertos días a cambio de descansos más amplios en otros, siempre dentro del tope semanal establecido. La tinta de la reforma aún no se ha secado y los sindicatos ya pusieron la siguiente demanda sobre la mesa. Durante la conmemoración del Día del Trabajo, dirigentes de la Confederación Autónoma de Trabajadores de México pidieron a la presidenta Claudia Sheinbaum una reforma fiscal que exente del pago del ISR a prestaciones como el aguinaldo, las horas extra y el reparto de utilidades. El argumento es que de poco sirve ganar más en papel si una parte importante de ese ingreso queda retenida por el fisco. Actualmente, dependiendo del monto y las condiciones, estas prestaciones pueden generar descuentos significativos en el recibo de nómina. Por su parte, la mandataria celebró los avances y afirmó que los trabajadores mexicanos atraviesan una etapa de transformación profunda en materia laboral, respaldada por aumentos al salario mínimo, cambios en el sistema de pensiones y la eliminación del outsourcing abusivo. La discusión fiscal, sin embargo, apenas comienza.