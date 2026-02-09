Febrero comenzó con alta volatilidad en los mercados emergentes con temor en inversores por las sucesivas caídas de las acciones tecnológicas en Estados Unidos. Se activó el “risk off” en los flujos de fondos a la región, pero el viernes ello se revirtió con la renovada suba de los bonos argentinos y el descenso del riesgo país a 512 puntos. Las expectativas para esta semana en la plaza local se concentran en el tratamiento del proyecto de reforma laboral el miércoles en el Senado. Su aprobación no está descontada por el mercado por lo que en caso de concretarse podría ser un empujón adicional para los papeles argentinos. En Diputados, es de esperar un tratamiento con mayor holgura para el oficialismo. “La buena noticia es que, aun en este escenario (por el internacional), el riesgo país se mantuvo relativamente estable. Una señal de que el programa de acumulación de reservas se empieza a transformar en un bastión de confianza para los inversores. A esto se suma la firma del acuerdo comercial con Estados Unidos, que debería aportar mejoras institucionales y ayudar a atraer inversiones”, destacó Miguel Kiguel en el último informe de Econviews. Sobre el tratamiento de la reforma laboral, en el Senado agregó que “será una buena oportunidad para que el gobierno muestre capacidad de negociación y de sacar leyes importantes, enviando una señal de gobernabilidad que el mercado valorará tanto como los fundamentos macro”. Las compras del Banco Central (BCRA) ayudan a sostener el precio de los bonos argentinos aun cuando opere el “risk off”. “El Banco Central se llevó u$s 317 millones en la primera semana de febrero a pesar de el volumen en el MULC se mantuvo bastante bajo. El promedio diario dio u$s 63 millones. “Es muy positivo” destacó Federico Filippini, de Adcap Grupo Financiero. Las monedas de la región también el viernes se movieron en positivo con el dólar contra el real a 5,22 bajó desde 5,40. El peso mexicano se apreció 1,5% y el peso argentino 0,8 por ciento. Un informe de Barclays del viernes al cierre destacó sobre los mercados emergentes que “mantenemos una postura tácticamente constructiva sobre Argentina y recomendamos comprar bonos al 2038″. Y agregaron que los bonos soberanos argentinos se ampliaron entre 15 y 22 puntos básicos esta semana, con un rendimiento inferior al de sus pares de alto rendimiento. “A pesar de la reciente ampliación de los diferenciales y la apreciación del dólar estadounidense, mantenemos una postura tácticamente constructiva sobre Argentina. Creemos que el regreso de Ecuador a los mercados de capitales probablemente reducirá las primas de riesgo de refinanciamiento para ambos créditos e impulsará una mayor compresión de los diferenciales frente a sus pares de alto rendimiento, incluso cuando las autoridades argentinas parecieron descartar un inminente regreso a los mercados de bonos globales a principios de esta semana”, señalaron. Juan Carlos Barboza, Economista Jefe del Grupo Mariva, escribió en un informe titulado “Brisa de verano” que las proyecciones monetarias para el año “muestran margen para la acumulación neta de reservas de al menos u$s 6300 millones. Dado el déficit por cuenta corriente y la negativa del gobierno a recurrir al mercado de deuda, estos fondos deberían provenir de cuatro fuentes principales: Inversión Extranjera Directa del sector privado y flujos de cartera; nueva deuda del sector privado nacional; nueva deuda del Gobierno con instituciones financieras; y desahorro del sector privado nacional”. Hagan juego.