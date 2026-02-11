El Senado debate este miércoles la reforma laboral 2026, uno de los proyectos centrales del programa económico de Javier Milei. La iniciativa libertaria llega al recinto tras semanas de negociaciones entre el Gobierno y diversos actores, con adhesiones pero también con fuerte resistencias que anticipan un debate extenso y con posibles cambios de último momento.

Frente al Congreso, la CGT realizará una protesta desde el mediodía, y pararán los estatales, el transporte y los bancos en todo el país. Los sindicatos protestan contra una ley que ataca derechos históricos de los trabajadores.

Aunque el oficialismo anticipó que cuenta con los votos para obtener la media sanción del proyecto, las negociaciones con los demás bloques parlamentarios continúan en torno a los cambios más sensibles de la iniciativa vinculados con las reglas de contratación, el esquema de indemnizaciones y el funcionamiento de los convenios colectivos.

