La CGT marcha contra la reforma laboral: qué calles estarán cortadas
El Gobierno cerrará las calles que rodean al Congreso hasta la zona de la Plaza de Mayo para evitar posibles incidentes durante la marcha en contra de la reforma laboral, que arrancará a las 11.
De esta manera, las avenidas que se verán afectadas por la movilización serán Av. Entre Ríos, Av. Callao, Av. Rivadavia, Av. 9 de Julio, Av. de Mayo, junto con la Diagonal Norte y la Diagonal Sur.
En el listado de las calles afectadas indicaron que estas serán, principalmente:
- Hipólito Yrigoyen.
- Uruguay.
- San José.
- Paraná.
- Sáenz Peña.
- Montevideo.
- Virrey Cisneros.
- Rodríguez Peña.
- Solís.
- Riobamba.
- Combate de los Pozos.