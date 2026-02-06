La Unidad operativa Oeste de Femsa, la mayor embotelladora de Coca-Cola en el país fue bloqueada en la mañana del viernes por el sindicato de Camioneros que, a su vez, anunció un para indefinido. Sin embargo, en las primeras horas de la tarde la medida se levantó tras dictarse la conciliación obligatoria. Si bien, la embotelladora de origen mexicano no pertenece al sindicato presidido por Pablo Moyano sino al Aguas y gaseosas, sí forman parte del mismo las dos empresas distribuidoras que trabajan en forma tercerizada para la empresa que tiene planta en Pompeya y en Esteban Echeverría. La decisión fue tomada en asamblea y los trabajadores pedían la efectivización de contratados, mejoras en el presentismo y la incorporación de personal en el turno nocturno. Durante el bloqueo se vio afectada la distribución de gaseosas. Sin embargo, según confirmaron desde la empresa, se normalizó horas más tarde. La medida se tomó a días que la Reforma Laboral sea tratada en el Senado de la Nación -la fecha estimada es el 11 de febrero-. En ese marco, el dirigente sindical rechazó la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional y convocó a movilizarse el próximo miércoles: “Hay que estar todos en la calle para defender los derechos conquistados”, dijo.