La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, brindó detalles sobre los puntos clave de la modernización laboral que el Gobierno busca aprobar en el Congreso. Con el foco puesto en la libertad de las partes, la funcionaria aclaró cómo afectarían los cambios a dos ítems sensibles para los trabajadores: las vacaciones y las licencias por maternidad.

Respecto a los días de descanso, Pettovello explicó en Radio Rivadavia que la intención no es reducir los plazos, sino otorgar capacidad de maniobra a los empleados.

“En el caso de las vacaciones, no es que el trabajador pierde días, sino que se permite, si hay acuerdo, que se puedan fraccionar”, señaló. Para la ministra, la normativa actual es “muy rígida” y entorpece la organización personal: “Si un trabajador prefiere tomarse unos días en una fecha y otros en otra, y el empleador está de acuerdo, ¿por qué el Estado tiene que prohibirlo?”, cuestionó.

En la misma línea, se refirió a la licencia por maternidad, proponiendo un esquema que permita a la mujer administrar su tiempo según su conveniencia. “Lo que se propone es que la mujer pueda elegir, por ejemplo, trabajar hasta diez días antes del parto para tener más días después con su bebé. No es quitar el derecho, es darle a la mujer la posibilidad de elegir”, detalló Pettovello, y sentenció: “No le estamos sacando un solo día de descanso a nadie, estamos permitiendo que se pongan de acuerdo según lo que les convenga a los dos”.

Pettovello cruzó a los que “mienten” sobre los alcances de la reforma laboral

Ante las críticas de sectores opositores y sindicales que denuncian un avance sobre las conquistas laborales, la ministra fue categórica. “Es fundamental entender que hay muchos intereses políticos que se resisten a los cambios para resguardar sus propios nichos de poder. Lo que es absolutamente falso es que se pierdan los derechos que los trabajadores ya han ganado. Eso es una mentira total", afirmó.

Pettovello justificó la necesidad de la reforma apelando a los datos: recordó que mientras la economía creció un 5,2% en el tercer trimestre de 2025, el empleo asalariado apenas subió un 0,1%. “Esto te está indicando que hay algo que está frenando el crecimiento de la formalidad y tiene que ver con las normas laborales vigentes”, analizó.

“Si un trabajador prefiere tomarse unos días en una fecha y otros en otra, y el empleador está de acuerdo, ¿por qué el Estado tiene que prohibirlo?”, cuestionó.

Durante la charla, la ministra también destacó el cambio de paradigma en la asistencia social, celebrando haber quitado la intermediación a los denominados “gerentes de la pobreza”. Según Pettovello, el sistema anterior era una “justificación de una esclavitud encubierta”, donde se obligaba a los beneficiarios a realizar tareas ficticias o asistir a marchas bajo amenaza de cortar el plan.

“Bajamos los planes de las personas que esta gente tenía esclavizadas. Nosotros no damos un subsidio a la vagancia”, disparó, al tiempo que reafirmó que la prioridad del ministerio está hoy en la niñez y adolescencia, habiendo aumentado “la cobertura de la canasta básica del 50% al 100%”.

Qué pasará con los jubilados y el futuro de la gestión de ANSES

Consultada por la situación de los jubilados, Pettovello adelantó que desde ANSES están cerrando acuerdos con grandes cadenas de supermercados para ofrecer “devoluciones y descuentos sin tope”.

No obstante, fue crítica con la herencia recibida: “Los gobiernos anteriores destruyeron el sistema previsional. Metieron al sistema de reparto a 4 millones de personas que no habían contribuido nunca. El sistema se quiebra por esas políticas electorales de repartir dinero que no se tiene”.

Finalmente, la funcionaria dedicó unas palabras al presidente Javier Milei, a quien describió como “una roca” por su fortaleza.

“Él enfrenta los altibajos de la gestión con una voluntad y una convicción que es inquebrantable. Eso hace que los que trabajamos con él no tengamos dudas de seguir adelante”, concluyó.