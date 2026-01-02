El fin de los cajeros automáticos como los conocemos: el 28 de junio cambia todo en España. (Imagen: archivo)

Los cajeros automáticos son herramientas financieras claves porque permiten la extracción de efectivo las 24 horas y los siete días de la semana. En este contexto, los bancos más importantes del país publicaron los topes de extracción de las terminales automáticas.

Cuánto dinero puedo extraer del cajero automático

Cada banco pone un límite de extracción según el perfil de cada cliente. Las mismas aplican para un plazo de 24 horas y en muchos casos pueden ser ampliadas mediante la aplicación del homebanking. Los montos informados para enero son los siguientes:

Banco Nación: hasta $ 1.000.000 por día

Banco Provincia: $ 400.000 diarios, con posibilidad de extensión desde la app.

Banco Ciudad: $ 800.000 por día, ampliables hasta $ 1.200.000 desde canales digitales.

Banco Galicia: $ 400.000 diarios en general, hasta $ 2.400.000 en cajeros propios.

ICBC: tope diario de $ 550.000.

BBVA: hasta $ 2.000.000 por día, según el perfil del cliente.

Banco Macro: límite diario de $ 400.000.

Banco Santander: hasta $ 1.000.000 por día.

Cabe recordar que es importante verificar el límite en cada cuenta para evitar inconvenientes al momento de retirar.

ARCA: cuánto dinero puedo retirar sin que me investiguen

La norma vigente explica que los bancos solo informarán a ARCA cuando una persona realice extracciones de los cajeros automáticos que superen los $ 10 millones. Pasado el umbral, el organismo fiscal podrá solicitar documentación respaldatoria como: