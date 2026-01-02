Pitada inicial en lo financiero para 2026 con mucha expectativa en la plaza: comienza la fase 4 del plan del Banco Central (BCRA) y se define el repo o pase con bancos extranjeros para pagar el vencimiento de deuda del 9 de enero por u$s 4200 millones. El cierre de 2025 encontró al mercado con fuerte suba de tasas en pesos y una mayor presión cambiaria por el fin de mes. ¿Se mantendrán hoy?

Santiago Bausili anunció el 8 de diciembre que, desde enero, el BCRA “pondrá en marcha un programa de compra de reservas internacionales preanunciado. Será consistente con la evolución de la demanda de dinero y la liquidez del mercado de cambios”.

Como no desean que las intervenciones generen saltos en el tipo de cambio, el compromiso es que el monto de ejecución diaria estará alineado con una participación del 5% del volumen del mercado de cambios. Con un total negociado en promedio en torno a los u$s 500 millones, las compras diarias no superarían los u$s 25 millones. También se reserva la posibilidad de concretar compras en bloque, ante ventas que hagan empresas o provincias con divisas provenientes de financiamiento en el exterior.

Pero los operadores de bonos y cambio están pendientes también del cierre del repo con bancos del exterior. Una pista de la operación surgió en la previa del fin de año con el canje de deuda entre el Tesoro y el BCRA publicado en el Boletín Oficial.

El Tesoro le transfiere al BCRA los Bonares 2035 y 2038 (AL35 y AE38) a cambio de instrumentos CER a 2027 y 2028. Esos Bonares sirven como contrapartida del repo (bancos compran spot y venden a futuro los títulos públicos). Con los montos canjeados, se puede deducir que la operación sería por u$s 2000 millones a una tasa en torno al 8,5% anual. El equipo económico en paralelo planea retornar al mercado de crédito internacional en enero, por lo que este financiamiento vía repo sería de corto plazo, hasta abril.

Las expectativas son de una reducción del riesgo país en las próximas semanas y, ante ello, Luis Caputo apunta a tomar la menor cantidad de financiamiento posible y al plazo más corto. El Tesoro posee depósitos en dólares por casi u$s 2000 millones y antes del 6 de enero recibirá u$s 700 millones por la licitación reciente de las concesiones de hidroeléctricas.

“Las preocupaciones sobre el financiamiento a corto plazo se aliviaron tras informes de medios locales, basados ​​en fuentes gubernamentales, que indican que el equipo económico ha obtenido los recursos necesarios para cumplir con los pagos de amortización y capital del 9 de enero. La combinación de financiamiento prevista incluye aproximadamente u$s 700 millones provenientes de la privatización de concesiones de represas hidroeléctricas, junto con una línea de recompra (REPO) de menos de u$s $3.000 millones de bancos, lo que ha ayudado a calmar la ansiedad de los inversores nacionales sobre las necesidades de liquidez a corto plazo. Al mismo tiempo, el Tesoro anunció un conjunto inusual de canjes de deuda que intercambian bonos CER de alta liquidez por BONAR con vencimientos más largos, una medida que parece tener como objetivo aumentar las tenencias intragubernamentales de BONAR que posteriormente pueden utilizarse como garantía en operaciones REPO y distribuirse a inversores de dinero real y fondos de cobertura a través del sistema bancario” destacó Grit Capital al final de 2025.

En teoría, desde hoy debería observarse una menor presión sobre tasas y dólar. La caución bursátil voló por encima del 100% anual para algunas operaciones. Un interrogante adicional pasa por la reinversión que habrá de los bonistas que cobren el 9 de enero los pagos por intereses y amortizaciones. ¿Se comenzará a sentir ese efecto desde hoy en bonos?