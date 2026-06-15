Desde enero, Scotiabank Colpatria implementó una serie de mejoras en sus sistemas digitales.

Los viajeros internacionales que lleguen a México durante el Mundial de Futbol y que tengan cuentas en Bank of America, Barclays, BNP Paribas, Deutsche Bank y Westpac podrán retirar dinero en los cajeros de Scotiabank en México, sin costo alguno.

Iryna Tolmachova

El banco informó que durante la fiesta futbolera, todos los visitantes que tengan cuentas en estos bancos, que forman parte de la alianza internacional de la institución financiera canadiense, podrán asistir a cualquiera de los más de 2,100 cajeros automáticos distribuidos a nivel nacional, para clientes de las instituciones que integran esta alianza internacional.

“Ante el incremento en la movilidad internacional durante esta temporada, esta red fortalece la conectividad financiera, ofreciendo a los viajeros una alternativa práctica para acceder a efectivo de forma ágil y conveniente”, señaló el banco.

El Mundial en México podría recibir la visita de 5.5 millones de visitantes internacionales adicionales, durante los 13 partidos que se disputarán en las tres sedes que tiene el país, que incluyen el Estadio Ciudad de México, en la capital del país; el Estadio Guadalajara, en Jalisco y el Estadio Monterrey, en la capital de Nuevo León.

Además de la Selección Mexicana, en el país jugarán los seleccionados de Corea del Sur, Chequia, Sudáfrica, Colombia, Uzbekistán, España, Túnez, Suecia, República Democrática del Congo, Uruguay y Túnez.

De los 13 partidos que se jugarán en el país, se incluyen 10 juegos de fase regular, a lo que se suman dos encuentros de dieciseisavos de final y uno más de octavos de final.