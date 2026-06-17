Los bancos de México están implementando adaptaciones significativas en relación con las transacciones en efectivo. A partir de la segunda mitad de 2026, la realización de operaciones con montos elevados requerirá de procesos de verificación adicionales con el fin de proteger a los usuarios y combatir actividades financieras como las que pueden suscitar sospechas.

Estas medidas buscan robustecer la seguridad del sistema financiero, asegurando una mayor protección para los clientes y fomentando la transparencia en las operaciones monetarias.

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Requisitos actualizados para operaciones en efectivo: documentos obligatorios

La Asociación de Bancos de México ha definido este umbral como un punto de inicio para fortalecer los mecanismos de prevención de fraudes. El propósito es asegurar que cada transacción significativa sea correctamente registrada y atribuida a una identidad verificable.

A partir del primer día de julio de 2026, cualquier individuo que pretenda depositar o retirar cantidades superiores a los 140,000 pesos en efectivo estará obligado a presentar documentación adicional. Las instituciones financieras exigirán una identificación oficial vigente junto con al menos un dato biométrico del cliente.

Los datos biométricos pueden abarcar huellas dactilares, reconocimiento facial o escaneo de iris, según la tecnología que cada entidad bancaria decida adoptar. Este requerimiento será aplicable tanto para transacciones realizadas en sucursales físicas como en cajeros automáticos equipados con esta tecnología.

Factores clave detrás de las restricciones bancarias actuales

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores impuso sanciones que superan los 185 millones de pesos a tres entidades financieras, tras identificar deficiencias en sus protocolos de prevención. Estos eventos han propiciado la implementación de medidas más rigurosas en todo el sector bancario.

Confirmado

Autoridades estadounidenses han detectado presuntas irregularidades en diversas instituciones financieras del país, lo que ha resultado en sanciones millonarias impuestas por los reguladores nacionales.

El contexto que rodea estas nuevas políticas está vinculado a investigaciones internacionales y recientes denuncias sobre el uso del sistema financiero para operaciones ilícitas.

El presidente de la Asociación de Bancos de México indicó que estas recomendaciones exceden los requerimientos establecidos por la regulación actual.

El objetivo es establecer a México como un modelo en transparencia financiera, utilizando plataformas tecnológicas que permitan el intercambio de información en tiempo real, posicionándose así como uno de los primeros países en implementar este tipo de sistemas.